Atomausstieg und Energiewende haben die Stromkonzerne Eon und RWE zu einem weitreichenden Umbau ihrer Geschäftsmodelle gezwungen. Die Architekten dieses Wandels, Johannes Teyssen und Rolf Martin Schmitz, treten jetzt ab. Ihre Bilanz fällt unterschiedlich aus.

Es könnte wie abgesprochen wirken. Nahezu zeitgleich räumen die Chefs der beiden größten deutschen Energiekonzerne Eon und RWE, Johannes Teyssen und Rolf Martin Schmitz, ihre Sessel. Teyssen (61) tritt zum 1. April ab, Schmitz (63) gibt seinen Posten Ende kommenden Monats auf. Die beiden Manager haben die deutsche Strombranche umgekrempelt und aus Erzrivalen ziemlich beste Freunde gemacht. Mit den Geschäftszahlen für das vergangene Jahr legen sie jetzt die Bilanz ihrer Umbauarbeiten vor. An diesem Dienstag präsentierte RWE für 2020 einen Nettogewinn von rund 1,2 Milliarden Euro. Eon veröffentlicht seine Zahlen am Mittwoch kommender Woche.

In einem spektakulären Coup hatten Teyssen und Schmitz die Geschäftsfelder der beiden Dax-Konzerne neu verteilt. Eon konzentriert sich jetzt ganz auf die Netze und den Verkauf von Strom und Gas. Die Digitalisierung der Energiewende soll das neue Erfolgsmodell werden. RWE ist zum reinen Stromerzeuger und -händler mutiert – noch auf längere Zeit mit seinen Braunkohlekraftwerken im Rheinland, zunehmend aber auch mit Wind- und Solarparks in aller Welt. In die Quere, wie früher, kommen sich die Energieriesen deshalb nicht mehr. RWE ist sogar größter Anteilseigner von Eon geworden.

Kleinere Energieversorger besorgt

Kleinere Versorger sehen das mit Sorge. Eon und RWE könnten „mittelständische Wettbewerber aus dem Markt drängen“, warnen sie. Mit zwei Klagen vor dem Gericht der Europäischen Union versuchen sie deshalb, die Genehmigung des Deals durch die Brüsseler Kommission nachträglich zu Fall zu bringen. Auch das Bundeskartellamt hat RWE im Visier.

Die aktuellen Zahlen spiegeln den angestrebten Wandel noch nicht so recht wider. Im vergangenen Jahr kam gerade ein Fünftel des von RWE erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien.

Dorothee Ritz leitet Eon-Vertrieb

Die Nachfolger von Schmitz und Teyssen kommen aus dem eigenen Haus. Bei RWE übernimmt Finanzvorstand Markus Krebber (48) das Ruder. Der künftige Eon-Chef Leonhard Birnbaum (54) hat seine berufliche Laufbahn bei McKinsey begonnen. Der gebürtige Ludwigshafener, der auch die italienische Staatsangehörigkeit besitzt, ist aber vor allem ein Manager mit RWE-Vergangenheit, wo er bereits als möglicher Vorstandschef galt. Neuen Geschäftsführerin des deutschen Eon-Vertriebs wird Dorothee Ritz.