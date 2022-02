Götz W. Werner, Gründer der Karlsruher Drogeriemarktkette DM, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 78 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte.

Werner, gelernter Drogist und Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens hat mit DM ein Drogerie-Unternehmen geschaffen, das heute mehr als 66.000 Menschen in 14 Ländern beschäftigt und mit einem Jahresumsatz von 12,3 Milliarden Euro Marktführer in Europa ist.

Geboren wurde Werner als Sohn eines Drogisten am 5. Februar 1944 in Heidelberg. Zunächst trat er nach abgeschlossener Ausbildung in die väterliche „Drogerie Werner“ ein. Doch fanden seine Ideen dort keinen Anklang, ebenso in der Karlsruher „Drogerie Roth“, für die er ab 1969 arbeitete. Doch Werner schwebte ein Unternehmen vor, in dem sich Mitarbeiter einbringen und ihren „selbstbestimmten Lebensweg“ finden können. Deshalb gründete er 1973 sein eigenes: DM-Drogerie, das Mitarbeitern viel Entscheidungsfreiheit lässt und das sich seit Gründung sozial und kulturell stark engagiert. „Seine Maxime der ,permanenten, konstruktiven Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen’ und der Wille, das Unternehmen immer wieder zu verändern, prägten den Erfolg von DM maßgeblich“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Anerkennung fand Werner auch in der akademischen Welt: Die Uni Karlsruhe übertrug ihm 2005 die Leitung eines Instituts, das sich mit unternehmerischem Handeln und Innovationen beschäftigt, und verlieh ihm einen Professoren-Titel.