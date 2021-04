Die fast fertiggestellte Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 ist politisch heiß umstritten. Aber ist die Leitung eigentlich energiewirtschaftlich überhaupt sinnvoll? Auch hier gehen die Einschätzungen auseinander und hängen stark vom Vertrauen in die Klimapolitik ab.

Zu einem deutlichen Urteil in der Frage, ob die neue Pipeline gebraucht wird, kommt Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): „Wir sagen eindeutig nein“. Man brauche keine zusätzliche Infrastruktur für Erdgas. Die widerspreche vertraglich zugesicherten Klimaschutzzielen. Offenbar sei etwa die Bundesregierung nicht optimistisch genug, was deren Umsetzung angeht. Schon 2018 hieß es in einem DIW-Bericht, wegen rascher Fortschritte bei erneuerbaren Energien und Speichertechnologien etwa werde „fossiles Erdgas in der Stromwirtschaft keine Bedeutung mehr als Brückentechnologie haben“.

Anders beurteilt das die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, wo das russische Erdgas anlanden soll. Annahmen, nach denen erneuerbare Energien und Speichertechnologien Gas sehr schnell überflüssig machten, seien „sehr optimistisch“. Flexible Gaskraftwerke könnten für Energiesicherheit sorgen, wenn mit Wind und Sonne nicht ausreichend Strom erzeugt werden könne. In der Tat ist der Anteil von Erdgas an der deutschen Stromversorgung seit 2016 wieder gestiegen – von 10 Prozent im Jahr 2015 auf 16 Prozent im Jahr 2020. Gaskraftwerke gelten wegen ihrer Flexibilität – anders als Braunkohlekraftwerke – als besonders gut geeignet, die Schwankungen in der Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen auszugleichen.

Unterschied zwischen Referenz- und Zielszenarien

„Es gibt quasi zwei Gattungen von Szenarien, Referenz- und Zielszenarien“, sagt Jens Hobohm, Leiter des Bereichs Energiewirtschaft beim Beratungsunternehmen Prognos. Erstere orientierten sich weitgehend an bisheriger Politik. Zielszenarien legten das Erreichen etwa der Klimaschutzziele zugrunde und berücksichtigten entsprechende Maßnahmen. Je nach gewähltem Szenarientyp beurteile man den Erdgasbedarf anders.

Verschärfte Klimaschutzziele

Unter seiner Leitung veröffentlichte Prognos 2017 eine Studie im Auftrag der Nord Stream 2 AG. Um möglichst objektiv zu sein, habe man eine kurz zuvor erschienene Prognose der EU zugrunde gelegt. Man habe kein Ziel- sondern ein Referenzszenario verwendet, um auch dann Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wenn bestimmte Ziele nicht erreicht werden. „Inzwischen denkt man viel intensiver über Zielszenarien nach“, sagte Hobohm. Klimaschutzziele seien verschärft und mehr Maßnahmen zu deren Erreichung ergriffen worden. Hätte man das so vor dem Projekt schon gewusst, wäre man vermutlich zu dem Schluss gekommen, man brauche die Pipeline nicht.

Hobohm stimmt der Kritik des DIW zu, dass in der Vergangenheit die Prognosen der EU zum Gasbedarf häufig zu hoch gewesen seien. Für die kommenden fünf Jahre rechnet Hobohm entsprechend des Szenarios mit einem weitgehend stagnierenden Gasbedarf in Europa. Danach werde er vermutlich heruntergehen – „weil dann eben die Klimaschutzpolitik auch greift“.

Laut DIW gibt es künftig keine Deckungslücke oder eine Gefährdung der Versorgungssicherheit. Es gebe ausreichend Infrastruktur, sagte Kemfert. Zudem gebe es viele Flüssiggasterminals, die nicht ausgelastet seien. Verflüssigtes Erdgas (LNG) kann per Schiff Ländern nach Europa transportiert werden – etwa aus den USA. Hobohm sagte mit Blick auf die Versorgungssicherheit: Man könne zwar sagen, man schaffe es offensichtlich derzeit, das russische Gas auch ohne Nord Stream 2 nach Europa zu transportieren, und der Rest komme dann eben als LNG. Aber die neue Pipeline erhöhe die Versorgungssicherheit.