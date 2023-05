Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Streit über das sogenannte Thermofenster, eine Vorrichtung zur Abgasregelung, in Mercedes-Diesel-Fahrzeugen, geht noch einmal in eine neue Runde. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Dienstag entschieden, dass das Vorbringen eines Klägers überprüft werden muss, wonach Daimler eine zusätzliche Abschalteinrichtung eingebaut habe.

Der Fall geht an das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz zurück, das der Behauptung nun nachgehen muss. Wahrscheinlich wird ein Gutachten in Auftrag gegeben werden müssen. Der BGH bleibt