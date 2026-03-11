In der Pfalz gibt es zehn Bürger-Energiegenossenschaften. Sie gelten als Motor der Energie- und Wärmewende. Doch dieser Motor stottert. Woran liegt das?

„Wenn wir unser Energiesystem umstellen wollen, müssen wir in die Infrastruktur, in die Netze investieren.“ Mit diesem Satz verdeutlichen Vertreter von Bürger-Energiegenossenschaften aus der Pfalz, worauf es ihrer Meinung nach bei der Energiewende ankommt. Ihre Form der Bürgerbeteiligung auf kommunaler oder regionaler Ebene gibt es nicht erst, seit die Energiewende in der vergangenen Legislaturperiode unter der Ampel-Regierung sowie durch die Gasmangellage infolge des Ukraine-Kriegs Fahrt aufgenommen hat. Bereits seit dem Jahr 2012 schließen sich Menschen in der Pfalz zusammen – mit dem Ziel, eine bürgerschaftlich getragene, dezentrale Energieversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien zu unterstützen und sich daran zu beteiligen. Die erste Bürger-Energiegenossenschaft gab es in Neustadt: Die BEGiN eG bietet, gemeinsam mit ihrer Dachgenossenschaft Bürgerwerke, sogar Strom und Gas aus erneuerbaren Energien an. Ein Jahr später wurde die BeLu Bürgerenergie Ludwigshafen gegründet, die sich auf den Bau von Photovoltaikanlagen auf Dächern von öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen konzentriert. Dem geht auch die Nordpfalz Energie eG mit Sitz in Imsweiler nach.

Das Landesnetzwerk BürgerEnergieGenossenschaften Rheinland-Pfalz (kurz: LaNEG) existiert ebenfalls seit 2012 und hat mittlerweile 36 Mitglieder, darunter 32 Bürger-Energiegenossenschaften aus Rheinland-Pfalz. Sie planen, bauen, verwalten und finanzieren Photovoltaikanlagen auf kommunalen und von Privatpersonen oder Unternehmen zur Verfügung gestellten Dächern sowie auf Freiflächen. Die Bürger-Energiegenossenschaft Südpfalz eG plant etwa mit der Gemeinde Vorderweidenthal eine PV-Freiflächenanlage auf mehr als 20 Hektar. Die Genossenschaften, wie die Bürger-Energie-Genossenschaft Südwestpfalz/Saarpfalz, übernehmen aber auch für Bürger die Bestellung von Stecker-PV-Anlagen (Balkonkraftwerken), beteiligen sich an Windrädern und Lade-Infrastruktur und denken wie im Fall der „bürgerINenergie (bINe) Speyer-Vorderpfalz“ sogar an eine Beteiligung an einem Tiefengeothermie-Projekt bei Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis), das der Wärmeversorgung dienen soll. Das Kapital für die Projekte wird durch die Mitglieder bereitgestellt, die beliebig viele Anteile an der Genossenschaft kaufen können. Sie werden gemäß ihren Anteilen an den Gewinnen beteiligt.

Ziel: Keine Großinvestoren, sondern Bürger

Nach Angaben des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands (DGRV) ist bei vielen Energiegenossenschaften schon eine Beteiligung ab 50 Euro möglich. Bei 80 Prozent der Energiegenossenschaften liege die Mindestbeteiligung unter 500 Euro. „Das bedeutet, dass Energiegenossenschaften keine Gruppe von Großinvestoren sind, sondern die breite Beteiligung der Bevölkerung vor Ort ermöglichen wollen“, teilte ein Sprecher des DGRV auf Anfrage mit. Ihm zufolge liegt die durchschnittliche Beteiligung an einer Energiegenossenschaft bei 3200 Euro. Für die Bürger, die investieren, stehe nicht die Dividende im Vordergrund, sondern die nachhaltige Entwicklung der Region. Die Beteiligungsmöglichkeit steigere die Akzeptanz, die es für eine erfolgreiche Energiewende brauche. Der Zuspruch für die Energiewende wird dem DGRV-Sprecher zufolge auch gestärkt, weil bei vielen genossenschaftlichen Energieprojekten die lokale Wirtschaft beteiligt wird. Handwerksbetriebe aus der Region errichten und warten die Anlagen, landwirtschaftliche Betriebe liefern die Abwärme für die Nahwärmenetze, Volks- und Raiffeisenbanken unterstützen bei der Finanzierung. „Energiegenossenschaften tragen auch zum Steueraufkommen vor Ort bei. Alles in allem leisten sie einen wichtigen Beitrag, die Energieversorgung selbst in die Hand zu nehmen und damit unabhängiger von externen Einflüssen zu werden“, sagt der Verbandsvertreter. Ihm zufolge haben die 1000 Energiegenossenschaften in Deutschland bislang rund 3,6 Milliarden Euro in Erneuerbare-Energien-Projekte investiert und damit etwa 3 Millionen Tonnen CO 2 eingespart. Mehr als 200.000 Menschen seien Mitglied in einer Energiegenossenschaft, deren Anzahl weiter steigt. Allein im vergangenen Jahr seien bundesweit 53 Energiegenossenschaften gegründet worden.

Gestalten die Energiewende mit und wollen so viele Bürger wie möglich daran beteiligen: Verantwortliche von Bürger-Energiegenossenschaften aus der Pfalz bei einem Treffen im südpfälzischen Herxheim. Foto: Nadine Klose

Die Bürger-Energiegenossenschaften in der Pfalz sehen jedoch einige Hindernisse, die ihr Wirken negativ beeinflussen: Im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichten mehrere Vorstandsmitglieder vom schleppenden Netzausbau und der fehlenden Digitalisierung der Stromversorgung. Der Einbau von intelligenten Strom-Messsystemen durch die Energieversorger sei lange noch nicht flächendeckend erfolgt, sagen sie. Die sogenannten Smart Meter, die den Verbrauch automatisch an den Netzbetreiber melden, bilden nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums die digitale Infrastruktur für ein künftig auf erneuerbare Energien basierendes Energiesystem. Mit dem intelligenten Messsystem könnten Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen ihren Stromverbrauch beziehungsweise die Einspeisung ihres Stroms, zum Beispiel aus Photovoltaikanlagen, besser und komfortabler managen sowie von neuen Tarifen profitieren. Diese Messtechnik ist auch für die Bürger-Energiegenossenschaften und deren Beteiligungsmodell notwendig. Vertreter der Genossenschaften berichten von ihrem Eindruck, dass die etablierten Energieversorger an ihrem traditionellen Geschäftsmodell festhielten und es den Genossenschaften mit neuen Projekten teilweise schwer gemacht werde. PV-Anlagen mit großer Leistung, die Genossenschaften planten, würden vom Energieversorger vor Ort nicht zugelassen. Die „bINe Speyer-Vorderpfalz“ nennt als Beispiel eine angedachte 250 Kilowatt-Peak-Anlage auf der Rhein-Pfalz-Halle im vorderpfälzischen Römerberg, die nicht verwirklicht werde, weil der Energieversorger die Leistung drosseln wollte. Solche Anlagen kleiner zu dimensionieren, sei für die Energiegenossenschaften nicht wirtschaftlich.

Bundesnetzagentur: Schneller Ausbau gelingt nicht überall

Die Bundesnetzagentur ist die Regulierungsbehörde und unterstützt nach eigenen Angaben mit ihren Entscheidungen die Umsetzung der Energiewende. Außerdem wacht sie darüber, dass „die hohe Qualität der Stromversorgung in Deutschland gesichert bleibt“, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Mit den kritischen Stimmen aus den Bürger-Energiegenossenschaften konfrontiert, gibt sie zu, dass es sowohl im Übertragungsnetz als auch im Verteilernetz nicht immer gelinge, die Infrastruktur so schnell auszubauen, wie es für eine reibungslose Energiewende erforderlich wäre. Ihren Angaben zufolge sollen 90 Prozent der Haushalte bis zum Ende des Jahres 2032 mit intelligenten Messsystemen ausgestattet sein. Die Bundesnetzagentur überwacht den Fortschritt und kann Messstellenbetreiber zum Ausbau verpflichten, wenn diese dem nicht nachkommen. Demnach verfügen zum aktuellsten Stichtag – Ende September 2025 – 52,4 Prozent der Messlokationen über digitale Stromzähler, die aber manuell abgelesen werden müssen, intelligente Messsysteme (Smart Meter) sind nur in 3,8 Prozent der Lokationen installiert.

Nichtsdestotrotz spricht die Bundesnetzagentur-Sprecherin davon, dass es sichtbare Belege für die Beschleunigung des Netzausbaus in den vergangenen Jahren gibt. Sie führt an, dass zurzeit große Stromautobahnen im Übertragungsnetz gebaut werden und meint damit Großprojekte wie SuedLink und SuedOstLink, mit denen Windstrom aus dem Norden in den Süden transportiert werden soll. Außerdem haben die großen Netzbetreiber in Deutschland einen ersten Entwurf für einen Stromnetzentwicklungsplan bis zum Jahr 2037 mit Ausblick bis ins Jahr 2045 veröffentlicht. Demnach werden die Kosten für die Modernisierung der Strominfrastruktur bis 2045 auf rund 360 bis 390 Milliarden Euro geschätzt. Außerdem unternehmen viele Verteilnetzbetreiber – also örtliche Energieversorger – „große Anstrengungen, um den Anschluss der vielen zusätzlichen Erneuerbare-Energien-Anlagen in ihren Netzen zu ermöglichen“.

Die von den Genossenschaften kritisierte Drosselung von Solaranlagen sei gesetzlich vorgeschrieben und diene der Stabilität des Stromnetzes, sagt die Bundesnetzagentur-Sprecherin. Die Regulierungsbehörde teilt auch nicht die Idee der Bürger-Energiegenossenschaften, wonach es nur noch 16 Energieversorger in Deutschland – pro Bundesland einen – geben sollte, um den Kraftakt Energiewende in einer konzertierten Aktion effizienter voranzutreiben. Die Öffnung des Strommarktes für den Wettbewerb habe sehr große Vorteile mit sich gebracht. Es gebe viele Hundert Stromversorger, die sich in vielen Details unterschieden und einen Lieferantenwechsel ermöglichten.