Höhere Gasrechnungen und weniger Lebensmittel: Hunderttausenden Verbrauchern in Großbritannien droht ein teurer, schwieriger Winter.

Einen „Winter des Leidens“ fürchtet die Zeitung „Daily Mail“. Schon warnen Kommentatoren vor einer Rückkehr in die 1970er-Jahre mit Stromknappheit und Streiks. Es wird befürchtet, dass einige Familien bald zwischen Heizen und Essen wählen müssen.

Die Alarmstimmung in der Nahrungsmittel-Branche ist groß. Die größte Handelskette Tesco warnt bereits vor Panikkäufen, die „weitaus schlimmer“ ausfallen könnten als zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Lebensmittelversorgung des Landes stehe „auf Messers Schneide“, schrieb die Chefin des Bauernverbandes National Farmers’ Union, Minette Batters, in einem Brief an Premierminister Boris Johnson.

Lkw-Fahrer fehlen

Die Branche steht ohnehin enorm unter Druck: Wegen strenger Einwanderungsregeln nach dem Brexit fehlen Lastwagenfahrer, die Versorgung ist nicht immer gewährleistet, landesweit bleiben Supermarktregale leer. Deshalb ist nun auch an mehreren Tankstellen kein Sprit erhältlich – Kraftstoff ist vorhanden, aber es gibt niemanden, der ihn ausliefert. Nun könnte das Militär einspringen, so Verkehrsminister Grant Shapps.

Die hohen Erdgaspreise verschärfen die Lage noch – in einer Kettenreaktion, die die meisten Verbraucher staunen lässt. Im Mittelpunkt: Kohlenstoffdioxid (CO 2 ). Lebensmittel- und Getränkehersteller benötigen das Gas, um Schlachtvieh zu betäuben und Verpackungen vakuumsicher zu versiegeln. CO 2 ist ein Nebenprodukt, das bei der Düngemittelherstellung anfällt. Weil aber einige Produzenten wegen der hohen Energiepreise ihre Fabriken stilllegten, fehlt das Gas jetzt.

Versorger verloren

Und in puncto Heizen haben mindestens 1,5 Millionen Menschen plötzlich ihren Versorger verloren, weil mehrere kleine Energieunternehmen in die Knie gegangen sind. Bei den neuen Anbietern sind die Energiekosten aber um gleich mehrere Hundert Pfund im Jahr höher.

Bisher setzt Großbritannien fast zur Hälfte auf Gas. Doch die Speicher sind deutlich leerer als in der EU, zudem sind weniger Lagerstätten vorhanden, und seit dem Brexit fehlt die Absicherung durch den europäischen Energiemarkt.