Die meisten US-Unternehmen haben Donald Trumps Zölle bisher gut verkraftet. Der Präsident kommt aber zunehmend in Bedrängnis.

Plötzlich geht auch in den USA die Benzinpreis-Angst um: Der Sender CNN weist in diesem Tagen ganz oben auf der Webseite den aktuellen US-Durchschnittspreis für eine Gallone Normalbenzin an Tankstellen aus. Er zeigt so, wie dramatisch die Lage auch an amerikanischen Zapfsäulen ist: Die knapp 3,8 Liter waren am Montag durchschnittlich für 3,48 Dollar zu haben, ein sattes Plus von fast 30 Prozent seit Monatsbeginn. Umgerechnet wäre das mit 0,79 Euro pro Liter für deutsche Autofahrer zwar ein Schnäppchen, aber die Amerikaner sind an Niedrigpreise gewöhnt und fahren viel häufiger sprithungrige Riesen-SUV – sie sind sensibel für die Teuerung.

Am Montag deutete Trump bei einer Pressekonferenz an, möglicherweise schon bald die Angriffe auf den Iran zu beenden, das könnte die schwankenden Preise beruhigen. Aber ein Blick auf andere Zahlen zum Zustand der US-Volkswirtschaft zeigt, dass Trumps Probleme tiefer liegen – und sie fangen an, sein Image als erfolgreicher Wirtschaftslenker zu bedrohen.

Der Arbeitsmarkt stottert

Immer mehr Indikatoren sprechen dafür, dass sich die Vereinigten Staaten einer Krise annähern, obwohl noch Ende Februar Vizepräsident JD Vance in Interviews vom „Trump-Boom“ sprach und Donald Trump in der Rede zur Lage der Nation meinte: „Die brummende Wirtschaft brummt wie nie zuvor.“ Wahr ist aber, dass seit Trumps erneutem Amtsantritt der Jobmotor eher leise summt.

Für den Februar meldeten die US-Statistiker einen Rückgang von landesweit 92.000 Arbeitsplätzen. Auch die vorläufigen Vormonatsberechnungen wurden noch einmal nach unten korrigiert. Die Statistik zeigt, dass in den 14 Monaten seit Trumps Amtsantritt gerade einmal 150.000 Jobs geschaffen wurden. In den 14 Monaten zuvor waren es unter Joe Biden 1,74 Millionen Arbeitsplätze.

Hinzu kommt ein wichtiges Detail: Rechnet man das Gesundheitswesen aus der Statistik, zeigt der Trend sogar deutlich nach unten. Die Zahl der Industrie-Arbeitsplätze geht schon länger zurück. Trump gelingt es bisher nicht, jene Renaissance von Fabrikjobs anzustoßen, die er noch im Wahlkampf versprochen hatte.

Auch ein von Trump versprochenes „Ende der Inflation“ ist nicht eingetreten. Eine solche Null-Inflation halten zwar auch Ökonomen nicht für erstrebenswert, aber aktuell pendelt die jährliche Preissteigerungsrate zwischen 2,4 Prozent und 2,7 Prozent – höher als die meist als Idealwert angesehenen 2,0 Prozent. Auch das Wirtschaftswachstum, das im dritten Quartal 2025 noch bei 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr lag, ist im vierten Quartal des Jahres auf 1,4 Prozent zurückgegangen.

Millionen US-Amerikaner erleben damit schon jetzt hohe und ständig weiter steigende Preise im Supermarkt und auf ihren Stromrechnungen, während ihre Job-Chancen immer schlechter werden. Die Analysten von Goldman Sachs glauben in einer Einschätzung zum Iran-Krieg, dass durch die Angriffe die Inflation noch weiter steigen und das Wirtschaftswachstum noch mehr zurückgehen dürften.

Immer mehr Experten schlagen auch wegen galoppierender Staatsschulden Alarm, ausgelöst durch Trumps Steuerpaket. Dessen Folgen für die Staatskassen werden zudem ohnehin erst in den kommenden Monaten bei den Rückzahlungen zu viel gezahlter Einkommenssteuer zu spüren sein.

Der Iran-Krieg verschärft weiter, dass immer mehr Amerikaner die Geduld mit ihrem Präsidenten verlieren. Die Republikaner haben zuletzt bei Sonderwahlen oft deutlich an Boden verloren und die Zustimmungswerte zur Wirtschafts- und Handelspolitik des Präsidenten sind in Umfragen nach unten gekracht. Nur noch eine Minderheit von etwa 38 Prozent der US-Amerikaner stimmen Trumps Arbeit in diesen Fragen zu. Zu Beginn der zweiten Amtszeit waren es mehr als 50 Prozent.

Volkswirt Robert Hormats, unter Barack Obama Staatssekretär im Außenministerium für Energie-, Umwelt- und Wirtschaftsfragen, warnt vor möglichen internationalen Folgen. „Eine Krise in der größten Volkswirtschaft der Welt mit der global dominanten Währung kann schnell streuen“, schreibt er im Wirtschaftsmagazin „Barron’s“. Der zuletzt deutlich schwächere Dollar zeige, wie das Vertrauen in die USA immer stärker schwinde.

Folgen auch für Deutschland

Das hat auch Folgen für Europa. Deutsche Unternehmen haben bereits im vergangenen Jahr einen Rückgang beim Export in die USA von rund neun Prozent erlebt.

Der schwache Dollar verteuert nun in den Vereinigten Staaten zusätzlich die Einfuhr ausländischer Güter, hinzu kommen Zoll-Unsicherheiten und die höheren Benzinpreise – all das erschwert die Bedingungen für die Exportnation Deutschland mit ihrem wichtigsten internationalen Handelspartner.

Bei der letzten großen Krise 2008 hatte ein damals noch junges Gremium eine Sternstunde, erinnert sich Ökonom Hormats. Das G20-Treffen führender Industrie- und Schwellenländer, seinerzeit wesentlich geprägt vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush konnte sich auf Rettungsaktionen einigen. Hormats mahnt aber nun: „Meine Sorge ist, ob eine solche globale Koordination noch vorkommen könnte und ob es überhaupt noch eine Anerkennung gemeinsamer weltweiter Interessen gibt.“