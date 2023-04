Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Metropolregion Rhein-Neckar, zu der auch die Vorderpfalz gehört, braucht bis 2045 sehr viel mehr grünen Strom. Eine Studie zeigt, was dabei geht und was nicht. IHK-Präsident Albrecht Hornbach stellt politische Forderungen und sagt, was keinesfalls passieren darf.

Ihn und seine Kollegen bei den vier Industrie- und Handelskammern (IHK) der Metropolregion habe „zunehmend ein mulmiges Gefühl“ beschlichen beim Blick auf die Zukunft der Energieversorgung