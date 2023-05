Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rekordjagd an den Aktienmärkten könnte noch weitergehen, doch die Stimmung bleibt anfällig.

Die vergangene Woche endete versöhnlich. Am Freitagnachmittag war der Optimismus dann an der New Yorker Wall Street endgültig zurück. Und mit Blick auf die anstehende Berichtssaison rechnen