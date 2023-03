Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch nie waren Beschäftigte in Rheinland-Pfalz öfter wegen psychischer Leiden krankgeschrieben als im vergangenen Jahr. Auffällig: Unter den zehn am stärksten betroffenen Landkreisen und Städten in Deutschland sind vier in der Pfalz.

Das zeigt eine repräsentative Auswertung der Krankenkasse Barmer, die der RHEINPFALZ vorliegt. Dieser Erhebung zufolge meldete sich jeder rheinland-pfälzische Beschäftigte 2019