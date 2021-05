Ein Ende der Hochstimmung an den Börsen ist nicht in Sicht. Die ersten Rücksetzer im neuen Jahr haben die Aktienmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks fast ohne Blessuren weggesteckt. An der Wall Street sind in der vergangenen Woche erneut Rekordstände erreicht worden, der deutsche Leitindex Dax verpasste sein bisheriges Hoch nur um 75 Punkte. Dennoch ist das Dax-Plus von fast 5 Prozent in nur einer Woche beachtlich. Warnungen werden reihenweise überhört und finden in den Kursen keinen Niederschlag oder sorgen nur für kurzzeitige Irritationen. So hat etwa das Auftauchen der „jungen Wilden“, die sich mit einer konzertierten Gegenaktion gegen die Leerverkäufe von Hedgefonds bei der Gamestop-Aktie stemmten, die professionellen Händler nur kurz beschäftigt. Ob aus dem Kräftemessen mehr Folgen zu erwarten sein werden, hängt von den Beratungen ab, die vor allem in den USA nun von den Aufsichtsbehörden eingeleitet werden.

„Die Bullen werden nicht müde“

Wichtiger ist für die Investoren, dass Geld in Hülle und Fülle vorhanden ist, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. Und da sucht man nach jedem positiven Zeichen. So war der Auslöser für den Kursanstieg in den USA die Nachricht, dass die Unternehmensgewinne der großen Konzerne dort nicht wie befürchtet um bis zu 10 Prozent gesunken, sondern sogar leicht gestiegen sind – trotz Pandemie und Lockdowns. „Unkaputtbar“ erscheinen die Märkte, meint dazu Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater. „Die Bullen werden nicht müde“, nennt Robert Halver von der Baader Bank das Phänomen.

Das bewegte Börsenjahr 2020 wird sich unter anderem für den Börsenbetreiber Deutsche Börse ausgezahlt haben – Einzelheiten dazu verkündet das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss. Am Tag drauf wird der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof erläutern, wie er sich die Trendwende genau vorstellt, die er dem Geldhaus verordnet hat. Insgesamt stehen vor allem Unternehmensdaten auf der Tagesordnung. Auch Delivery Hero sowie Thyssenkrupp, Metro und Bilfinger legen ihre Zahlen vor. Wichtige konjunkturelle Zahlen stehen kaum an. Für die Einschätzung des konjunkturellen Ausblicks für Europa wird sicher von Bedeutung sein, was die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch entscheidet. Doch die Investoren haben bewiesen, dass sie auch im Lockdown munter weiterhandeln. Die Champagnerkorken knallen halt nur im Homeoffice.