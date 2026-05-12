Ein Feuerbakterium hat im Süden Italiens Millionen Olivenbäume vernichtet. Doch im Salento wächst Hoffnung: Junge Produzenten treiben den Wiederaufbau voran.

Wenn die Bewohner des Salento, des Stiefelabsatzes Italiens, über „la xylella“ reden, dann verwenden sie Ausdrücke wie „Apokalypse“, „Desaster“ und „Stunde null“, sie sprechen von einer „Katastrophe biblischen Ausmaßes“. In den vergangenen Jahren mussten sie zusehen, wie das Feuerbakterium ihnen das Heiligste nahm: die jahrhundertealten Olivenbäume, die zum Teil über tausend Jahre alt waren und deren große silbergrünen Baumkronen weite Teile des Landschaftsbildes prägten. Die Olivenbäume waren nicht nur für unzählige Bewohner die wichtigste Einkommensquelle und spendeten in der brütenden Mittagshitze Schatten für Mensch und Tier, sie sind, respektive waren, Teil der Identität und der Kultur im Salento.

Seit das Feuerbakterium Xylella fastidiosa im Oktober 2013 offiziell identifiziert wurde, hat es nun schon 22 Millionen Bäume vernichtet; etwa 5000 Menschen verloren ihre Lebensgrundlage. Vermutlich war das Bakterium aber schon 2008 eingeschleppt worden (mit Zierpflanzen aus Costa Rica) und hatte sich zunächst unbemerkt vom Hafen- und Tourismusstädtchen Gallipoli aus nach Norden ausgebreitet. Inzwischen hat Xylella bereits die nördlich des Salento gelegene Provinz Bari erreicht. Einst wurden in den Ölmühlen (frantoi) des Salento 40 Prozent des gesamten italienischen Olivenöls gepresst; heute beträgt sein Anteil an der nationalen Produktion weniger als 5 Prozent. In noch fernerer Vergangenheit, als das Erdöl als Brennstoff unbekannt war, war Gallipoli der wichtigste Ölhafen des Mittelmeers gewesen.

Verlust von 200 Ölmühlen

Was das Olivenbaumsterben für die Betroffenen bedeutet, schildert Eugenio Manieri. Er ist Agronom und Präsident des Olificio Riforma Fondiaria, einer genossenschaftlichen Ölmühle in der Kleinstadt Leverano einige Kilometer südwestlich von Lecce. „Vor dem Ausbruch der Xylella verarbeiteten wir pro Jahr rund 50.000 quintali Oliven. Im Jahr 2022 waren es noch 2000 quintali.“ Ein quintale sind 100 Kilogramm. Gleichzeitig habe sich die Anzahl der Genossenschafter mehr als halbiert. Auch Manieri selber hat alle seine Olivenbäume verloren. „Viele Genossenschafter haben ihren Betrieb aufgegeben, vor allem die Kleinen – sie standen buchstäblich vor dem Nichts.“ An die 200 Ölmühlen seien im Salento im Zug der Xylella-Epidemie wohl für immer verschwunden.

Viele Produzenten aber mochten sich mit dem drohenden Verschwinden einer ganzen Kultur nicht abfinden. Seit einigen Jahren forsten unzählige Ölbauern ihre alten Olivenhaine mit Sorten, die resistent sind gegen das Feuerbakterium, wieder auf. Es entstehen neue silbergrüne Inseln in der Wüste der aufgegebenen Felder. Vor der Neubepflanzung müssen die alten Bäume mitsamt der Wurzeln ausgerissen werden, eine mühselige und vor allem auch kostspielige Arbeit. Aber die ersten Erfolge sind bereits sichtbar: „2025 haben wir immerhin schon wieder 6000 quintali Oliven gepresst, und es werden jedes Jahr mehr“, betont Manieri. Auch er selber habe wieder 2000 neue Bäume gepflanzt. Und als Präsident der Kooperative habe er bei anderen Genossenschaftern das Pflanzen von weiteren 6000 Bäumen unterstützen können.

Spender können adoptieren

Großes Engagement bei der Rettung des Olivenanbaus zeigt vor allem die junge Generation im Salento – und entwickelt dabei innovative Ideen. So entstand in Martano südöstlich von Leverano in der Ölmühle Alea das Projekt „Olivami“. Es ermöglicht Gönnern auf der ganzen Welt, einen oder auch gleich Dutzende junge Olivenbäume zu „adoptieren“, die anschließend eingepflanzt und mit dem Namen des Spenders versehen werden. Für einen Jahresbeitrag von knapp 32 Euro pro Baum (bei mehreren Bäumen sinkt der Betrag) erhalten die „Adoptiveltern“ in den ersten drei Jahren einen Liter Extra-Vergine-Öl zugeschickt, im vierten und fünften Jahr 1,5 Liter und ab dem sechsten Jahr zwei Liter. Wer will, kann seine adoptierten Bäume jederzeit besichtigen, zum Beispiel im Rahmen eines Urlaubs in der touristisch attraktiven Region.

Die Initiative ist ein voller Erfolg: „Seit wir 2022 Olivami ins Leben gerufen haben, haben bereits 17.000 Personen und Unternehmen aus über 50 Ländern auf der ganzen Welt insgesamt 70.000 junge Olivenbäume adoptiert“, sagt Stefano Presice, einer der Gründer des Projekts. Die Idee sei von einer englischen Lady und ein paar befreundeten Schweizer Touristen gekommen, denen es ein Anliegen gewesen sei, die Olivenbauern beim dem schwierigen Neustart zu unterstützen. Die Überlegung hinter dem Adoptivsystem: In den ersten acht bis zehn Jahren nach dem Anpflanzen eines jungen Baums reiche sein Ertrag noch nicht aus, um wirtschaftlich damit zu arbeiten; mit dem jährlichen Adoptiv-Beitrag könne der Baum gekauft, gepflanzt und aufgezogen werden, bis er dann selbsttragend wird.

Engere Zusammenarbeit

„Es geht darum, den Kleinproduzenten zu helfen, die weitermachen wollen, es aber aus eigener Kraft nicht schaffen würden“, betont Presice. Seit der Xylella-Katastrophe seien alle Produzenten verschuldet. Ein Teil des Spendengeldes gehe an den Bauern für das Aufziehen der Bäume, ein weiterer Teil werde von Olivami für den Kauf des Öls für die „Adoptiveltern“ verwendet, und mit dem Rest kaufe Olivami neue junge Bäume, die kostenlos an die Bauern abgeben werden, die keine staatlichen Hilfen erhielten – und das seien die meisten. „Wir sagten uns: Wenn wir den Salento wieder zum Blühen bringen wollen, müssen wir uns gegenseitig helfen“, betont Presice, der wie alle Olivami-Gründer selber einer Olivenbauern-Familie entstammt.

Sich gegenseitig helfen: Das ist auch das Motto von Cosimo Durante, dem Präsidenten des Gruppo d’Azione Locale (GAL) Terre d’Arneo. Bei den GAL handelt es sich um kleine, von der apulischen Regionalregierung unterstützte wirtschaftliche Entwicklungsagenturen, die nahe an den lokalen Produzenten sind und deren Probleme kennen. „Die Katastrophe der Xylella hat dazu geführt, dass heute Olivenproduzenten, Ölmühlen, Gemeindebehörden und private Gönner viel enger zusammenarbeiten – etwas, was in Apulien und generell in Süditalien zuvor eher selten der Fall war“, betont Durante.

Dank des neuen kooperativen Geistes aller Beteiligten sei es der koordinierenden Agentur gelungen, 53 kleine Olivenbauern unbürokratisch dabei zu unterstützen, insgesamt 138 Hektar mit resistenten Olivenbäumen neu zu bepflanzen. Ähnliche Projekte gebe es inzwischen im ganzen Salento.

Wieder wettbewerbsfähig

Natürlich sind die bisher neu bepflanzten Flächen angesichts des verheerenden Ausmaßes der Xylella-Katastrophe noch relativ bescheiden. Eugenio Manieri, der Präsident der genossenschaftlichen Ölmühle in Leverano, vermag der Tragödie dennoch einen positiven Aspekt abzugewinnen: „Die Olivenernte bei den jahrhundertealten riesigen Bäume war extrem arbeitsintensiv; bei den jungen resistenten Bäumen ist der maschinelle Einsatz einfacher, die Produktion wird effizienter“, betont Manieri, der auf seinem Betrieb bereits 2000 neue Bäume gepflanzt hat. Dank der nun möglichen Mechanisierung werde das Olivenöl aus dem Salento auch wieder wettbewerbsfähiger im Vergleich mit dem in riesigen Plantagen und voll mechanisiert angebauten spanischen Olivenöl. „Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft“, betont Manieri.