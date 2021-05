Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union können sich mit ihrer persönlichen Inflationsrate befassen. Die Europäische Zentralbank (EZB) startete dazu am Mittwochabend einen neuen Online-Rechner.

Unter Berücksichtigung der eigenen Gewohnheiten und des eigenen Konsumverhaltens rechnet das Programm in Internet aus, wie stark man persönlich vom Anstieg der Preise betroffen ist. Zuletzt ist die Inflation aufgrund der Corona-Pandemie europaweit stark angestiegen.

Die neue EZB-Bildungsinitiative erklärt zudem, was genau Inflation ist, wie diese Größe gemessen wird und was der Unterschied ist zwischen der wahrgenommenen und der realen Inflation. Abrufbar ist das neue Portal in 23 Sprachen.

Regelmäßig aktualisierte Daten

In einem personalisierten Feld können Besucherinnen und Besucher der Internetseite die eigenen monatlichen Ausgaben in verschiedenen Kategorien wie Ernährung, Mobilität, Miete oder Freizeitbeschäftigung angeben und sie dann mit dem realen Warenkorb der Güter und Dienstleistungen, wie sie im Durchschnitt der Bevölkerung in Anspruch genommen werden, vergleichen. Diese Daten werden anhand aktueller Statistiken regelmäßig aktualisiert.

Das Ergebnis der Berechnungen ist eine persönliche Inflationsrate – die allerdings häufig vom realen Preisanstieg abweicht, der von den nationalen Behörden errechnet wird. Dieser basiert auf gewichteten Preisveränderungen, ist also abhängig von den gesamten Haushaltsausgaben für Güter und Dienstleistungen.

Vergrößerte Nachfrage

Die EZB möchte mit dieser Anwendung den Unterschied zwischen der individuell wahrgenommenen und der real gemessenen Inflation deutlich machen. Dieser Unterschied, der bereits seit Jahren beobachtet wird, betrug im Sommer 2020 fünf Prozentpunkte. Die wahrgenommene Inflation betrug laut EZB damals 5,4 Prozent in der Eurozone, die gemessene Inflation lediglich 0,4 Prozent.

Dass die Inflation derzeit steigt, liegt unter anderem an einer vergrößerten Nachfrage, die durch die Produktion nicht gedeckt werden kann, weil es in verschiedenen Sektoren Lieferschwierigkeiten gibt.

Der aktuelle Anstieg der Verbraucherpreise könnte sich in der zweiten Jahreshälfte noch beschleunigen und in Deutschland die Grenze von 3 Prozent übersteigen. Dieser Anstieg könnte zur Debatte über eine mögliche schrittweise Verschärfung der Geldpolitik beitragen, wenn der EZB-Rat am 10. Juni zusammentritt.

Bisheriges Ziel überdenken

Im April hatte die EZB eine Reduktion ihrer Beihilfen für verfrüht gehalten, weil eine „nachhaltige“ Erholung der Wirtschaft noch nicht in Sicht sei. Außerdem gebe es aktuell „keinerlei Risiko, dass die Eurozone langfristig in eine Phase der Inflation rutscht“, betonte der Vorsitzende der französischen Zentralbank, François Villeroy de Galhau, noch am Dienstag.

Die Bildungsinitiative der Europäischen Zentralbank zur Inflation fällt außerdem in die Zeit einer allgemeinen Überprüfung der EZB-Geldpolitik. Diese soll bis zum Herbst abgeschlossen sein und das Ziel einer Inflation von „unter, aber nahe 2 Prozent“ neu überdenken. Eine solche Inflationsrate gilt bisher als optimal für eine Marktwirtschaft und ist seit 2003 oberstes Ziel.

Im Netz

https://www.euro-area-statistics.org/digital-publication/statistics-insights-inflation.

Oder beim Statistischen Bundesamt:

https://service.destatis.de/inflationsrechner/Inflationsrechner.svg