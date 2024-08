Der Begriff S-Bahn wurde in Berlin geprägt und dort ab 1930 verwendet. Ein runder Geburtstag gefeiert wird aber schon in dieser Woche – und das mit gutem Grund. Am 8. August 1924 wurde der Betrieb auf der ersten elektrischen Vorortstrecke aufgenommen, die gewissermaßen die Keimzelle des späteren Berliner S-Bahn-Netzes war.

100 Jahre – und kein bisschen leise. Die Berliner S-Bahn feiert in dieser Woche mit zahlreichen Sonderfahrten Geburtstag. Am 8. August 1924 fuhr der erste elektrische Zug vom damaligen Stettiner