Mireo-Triebwagen übernehmen ab Sonntag fast den kompletten Verkehr auf der S-Bahn-Linie von Mannheim über Ludwigshafen und Frankenthal nach Mainz. Gleichzeitig mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember steigen die Ticketpreise bei der Deutschen Bahn (DB).

38 Triebwagen vom Typ Mireo (DB-Baureihe 463) hatte Siemens bereits bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 für den Einsatz auf rechtsrheinischen Linien der S-Bahn Rhein-Neckar geliefert. Weitere 19 folgten nun für die S6 von Mainz nach Mannheim (und teilweise weiter nach Bensheim).

Der Mireo ist den bisher eingesetzten Triebwagen der Baureihe 425 in puncto Leistung und Höchstgeschwindigkeit (Tempo 160 statt 140 beim 425) überlegen. Er wirkt innen und außen moderner, hat allerdings nicht nur Vorteile. Der wohl größte Nachteil ist die geringere Anzahl von Türen, die bei einem S-Bahn-Fahrzeug besonders ins Gewicht fällt. Deutlich schlechter sind auch die Zugzielanzeiger.

Der Fahrplan auf der S6 bleibt im Großen und Ganzen unverändert, die wichtigste Verbesserung gab es mit der Einführung eines täglichen Halbstundentakts bereits 2018 mit Aufnahme des S-Bahn-Betriebs. Die auf der S6 abgelösten Triebwagen der Baureihe 425, die erst vor einigen Jahren renoviert und an das Komfortniveau der übrigen S-Bahn-Fahrzeuge angepasst wurden, bleiben in der Rhein-Neckar-Region und werden teilweise dafür genutzt, die Kapazität bei den Zügen anderer Linien aufzustocken. Vereinzelt fahren sie künftig auch noch auf der S6.

Neue Züge von Frankenthal und Germersheim

Neu eingeführt wird auf der S6 ein Zug am frühen Morgen von Worms (ab 4.27 Uhr) über Frankenthal (ab 4.35 Uhr) nach Mannheim. Neu ist auch ein Zug ab Germersheim (ab 5.14 Uhr) über Speyer nach Mannheim. Der erste Zug morgens nach Mannheim fährt ab Germersheim künftig einige Minuten früher um 4.09 Uhr statt bisher um 4.15 Uhr.

Ähnlich ist es beim ersten Frühzug ab Kaiserslautern, der künftig schon um 4.00 Uhr statt bisher 4.09 Uhr abfährt. Statt nach Mannheim fährt der Zug künftig in die BASF. Das ist für BASF-Pendler eine Verbesserung, allerdings eine gravierende Verschlechterung für diejenigen, die nach Mannheim wollen. Sie müssen künftig im Ludwigshafener Hauptbahnhof umsteigen und haben dabei einen langen Weg (von Gleis 10 auf Gleis 2 bei sieben Minuten Umsteigezeit). Einige Veränderungen gibt es beim Berufsverkehr in die BASF auch gut zwei Stunden später. Der morgendliche Direktzug von Landau in die BASF fällt weg. BASF-Pendler aus der Südpfalz müssen künftig in Neustadt umsteigen. Die Fahrzeit wird mit der neuen Verbindung allerdings um acht Minuten kürzer.

Direktzug von Landau in die BASF fällt weg

Bisher fährt der Zug ab Landau um 5.54 Uhr und erreicht den Endbahnhof Ludwigshafen BASF Nord planmäßig um 7.06 Uhr. Künftig gibt es stattdessen einen Zug um 6.01 Uhr ab Landau, der in Neustadt um 6.22 Uhr ankommt. Anschluss besteht dort um 6.29 Uhr mit einer S-Bahn in die BASF (planmäßige Ankunft in Ludwigshafen BASF Nord um 7.05 Uhr). Das Umsteigen in Neustadt ist nicht am selben Bahnsteig, weil von Gleis 4 eine S-Bahn um 6.32 Uhr nach Mannheim (und weiter über Heidelberg nach Karlsruhe) fährt. Die als S44 titulierte S-Bahn in die BASF fährt in Neustadt um 6.29 Uhr von Gleis 3 ab. Durch die separate Führung von zwei Zügen ab Neustadt, die bisher bis Ludwigshafen–Mundenheim vereinigt fuhren, werden Kapazitätsprobleme und Komplikationen bei der Teilung des Zuges in Ludwigshafen-Mundenheim vermieden. Der S-Bahn-Zug um 6.32 Uhr ab Neustadt fährt künftig als Dreifach-Einheit nach Mannheim. Auf diese Weise kann der Einsatz eines Dieseltriebwagens auf der elektrifizierten Strecke von Neustadt in die BASF (und zurück) vermieden werden. Weiter mit Dieseltriebwagen fahren die Züge morgens von Ramsen in die BASF und nachmittags von der BASF über Monsheim nach Bingen.

Zum Fahrplanwechsel geht der neue Stadtbahntunnel in der Karlsruher Innenstadt in Betrieb. Das hat auch einige Auswirkungen auf den Stadtbahnbetrieb der Südpfalz. Unter anderem wird die S-52-Fahrt um 5.50 Uhr ab Germersheim über Karlsruhe Albtalbahnhof hinaus verlängert und fährt über den Hauptbahnhof Vorplatz bis zum Marktplatz.

Künftig auch samstags per Bahn zum Eiswoog

Auf der Regionalbahn-Linie von Frankenthal über Freinsheim, Grünstadt und Eisenberg nach Ramsen fahren die Züge künftig samstags und an Sonn- und Feiertagen bis zum Haltepunkt Eiswoog und zurück. Bisher fuhren die Züge an Sonn- und Feiertagen und mittwochs zum Eiswoog. Der Mittwoch wird in der Pfalz zwar oft für Ausflüge genutzt, auf der Eistalbahn gibt es aber im Schülerverkehr Abweichungen vom Taktfahrplan, die eine durchgehende Bedienung des Haltepunkts Eiswoog nicht zulassen.

Im Zwei-Stunden-Takt schnell nach Münster

Im Fernverkehr ist die wichtigste Verbesserung des Angebots für den ICE-Knoten Mannheim, dass die Züge der ICE-Linie 42 von München über Manheim nach Dortmund nun weiter bis nach Hamburg fahren. Dadurch gibt es alle zwei Stunden eine schnelle Direktverbindung von Mannheim nach Münster, Osnabrück und Bremen. Eingesetzt werden auf der Linie die neuen 13-teiligen ICE 4, für die sich halboffiziell die Bezeichnung XXL-ICE eingebürgert hat.

Während es hierbei allerdings nur um eine Veränderung von Linienlaufwegen geht, führt die DB in Hessen und Nordrhein-Westfalen eine ganz neue Intercity-Linie 34 von Frankfurt über Wetzlar und die Ruhr-Sieg-Strecke nach Dortmund oder Münster ein. Dabei handelt es sich um ein modifiziertes Comeback einer früheren Interregio-Linie. Zu den wichtigsten Neuerungen des Fahrplanwechsels gehört die Aufnahme des elektrischen Betriebs auf der Strecke von Ulm über Friedrichshafen nach Lindau. Die Rhein-Neckar-Region profitiert davon unter anderem durch die Einführung eines neuen Railjet von Frankfurt über Lindau und die Arlberg-Strecke nach Innsbruck mit Halt in Heidelberg (ab 6.52 Uhr).

Fahrpreiserhöhungen zum Fahrplanwechsel

Im Fernverkehr erhöht die DB ihre Fahrpreise mit dem Fahrplanwechsel um durchschnittlich 1,9 Prozent. Im Regionalverkehr außerhalb der Verkehrsverbünde (für die Pfalz beispielsweise relevant für Strecken wie von Ludwigshafen nach Mainz) steigen die Preise ebenfalls mit dem Fahrplanwechsel um durchschnittlich 1,7 Prozent. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) erhöht seine Fahrpreise zum Jahreswechsel um durchschnittlich rund 3 Prozent.

Mehr XXL-ICE fahren über Mannheim