Die EZB will mit ihrem Zinsschritt Glaubwürdigkeit beweisen. Doch der mauen Wirtschaft hilft das nicht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich das Leben selbst schwer gemacht. Sie gab schon vor Monaten Entwarnung in Sachen Inflation und schwor die Märkte auf eine Zinssenkung im Juni ein. Obwohl die Teuerung wieder anzog, kamen die Notenbanker aus der Nummer nicht mehr raus – allein schon, um ihre Glaubwürdigkeit zu wahren, mussten sie ihren Worten Taten folgen lassen: Zum ersten Mal seit fast fünf Jahren haben sie nun die Zinsen gesenkt – ihren weiteren Kurs hielten sie jedoch offen. „Wir legen uns nicht fest“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt. „Wir werden Sitzung für Sitzung entscheiden“.

Dass die Notenbank sich ihre Optionen offenhält, ist angesichts der Inflationsentwicklung verständlich. Im Mai waren die Verbraucherpreise im Euroraum im Jahresvergleich um 2,6 Prozent gestiegen, und hatten sich damit wieder weiter vom EZB-Zielwert bei 2,0 Prozent entfernt.

Eine weitere Lockerung könnte auf sich warten lassen

So ist der Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte zwar vertretbar, da der Einlagenzins sehr deutlich über der Inflationsrate liegt. Doch der Zeitpunkt ist unglücklich. Denn ob sich die Lage an der Preisfront wie erhofft beruhigt, ist ungewiss. Die EZB trug neuen Teuerungsrisiken Rechnung, sie hob ihre Inflationsprojektionen für dieses und kommendes Jahr an. Notenbankchefin Christine Lagarde machte deutlich, dass man nur weiter lockert, wenn die Wirtschaftsdaten es erlauben.

Ein entschlossener Zinssenkungszyklus ist damit nicht zu erwarten – eine weitere geldpolitische Lockerung könnte auf sich warten lassen. Dann wäre der mauen Wirtschaft im Euroraum aber auch nicht geholfen. Um einen nennenswerten Konjunkturimpuls zu setzen, ist ein kleiner isolierter Zinsschritt zu wenig.