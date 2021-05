Die Corona-Pandemie hat weltweit für große Verunsicherung gesorgt, an den Aktienmärkten aber kaum Spuren hinterlassen. Im Gegenteil: Die Rekordjagd von Dow Jones und Co geht seit dem kurzzeitigen Einbruch im März vergangenen Jahres immer weiter. Daran scheint sich mittelfristig nichts zu ändern.

Selbst kurzzeitige Rückschläge stecken die Investoren mit einem Achselzucken weg. Aktuell bewegt zwar die Sorge vor steigenden Preisen die Diskussion, weil höhere Preise auch steigende Zinsen zur Folge haben könnten und damit die Attraktivität der Aktie für Investitionen nachlassen könnte. Aber das ist aus der Historie heraus zu erwarten und kein Maßstab für das Jahr 2021. Eine etwas höhere Inflationsrate wird man aktuell tolerieren, sagen die Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks.

Daher werden sich die Marktteilnehmer eher darauf konzentrieren, dass es weiter aufwärts geht. Die Impfquoten steigen, die relevanten wirtschaftlichen Messzahlen bei den Unternehmen auch. Das sind gute Aussichten für Anleger, und daher könnten nicht nur der Mai, sondern – keine Regel ohne Ausnahme – auch Juni und Juli gute Börsenmonate werden. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, sieht in den steigenden Preisen kein Risiko, sondern „preistreibende Sondereffekte“.

In den kommenden Tagen werden die Anleger aus seiner Sicht keine marktbewegenden Indikatoren bekommen. Die chinesischen Konjunkturdaten (Montag) und die Einkaufsmanagerindizes im Euro-Raum (Freitag) bergen kaum Überraschungspotenzial. So bleibe an den Märkten Zeit, über die Inflationsentwicklung und die Frage zu sinnieren, wann wohl die US-Notenbank beginnt, aus ihrem Anleihe-Ankaufprogramm auszusteigen.