Die Leitindizes bewegen sich schon auf Rekordniveau. Folgt jetzt die Rallye, falls denn wirklich bald Frieden am Golf einkehrt?

Wäre es nicht Donald Trump, der den Durchbruch im Iran-Konflikt angekündigt hat, könnte man aufatmen: Eine Waffenruhe inklusive Öffnung der Straße von Hormus könnte zur weltwirtschaftlichen Erholung beitragen und die letzten Bremsen an den Finanzmärkten lösen. Doch allein auf das Wort von Trump lässt sich keine sichere Anlagestrategie aufbauen.

Aber die Hoffnung lebt. Der Dax ist am Pfingstmontag – ein Handelstag – stark in die Woche gestartet und hat die 25.000er-Marke übersprungen. Weltweit legten die Börsen kräftig zu. In Japan stellte der Nikkei-Index einen neuen Rekord auf. Die US-Leitindizes wurden zuletzt von den Hochtechnologiewerten angetrieben. Bei Nvidia lagen die Quartalszahlen einmal mehr über den Erwartungen. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,4 Billionen US-Dollar ist es das am höchsten bewertete Unternehmen der Welt – und Vorreiter der „Big 8“, der Technologie-Schwergewichte, die laut LBBW-Research zusammen einen Anteil von 39 Prozent am S&P 500 auf sich vereinen. Mit den anstehenden Börsengängen von SpaceX, OpenAI und Anthropic bekommen KI-Werte zunehmend Gewicht.

Spannung rund um SpaceX

Der Börsengang des Weltraumkonzerns SpaceX am 12. Juni soll der größte der Geschichte werden. Für die Analysten der DZ-Bank ist es eine der spannendsten Kapitalmarktgeschichten der kommenden Jahre – mit außergewöhnlich großen Chancen und Risiken. Mit einer angestrebten Bewertung von bis zu zwei Billionen US-Dollar am Tag des Börsengangs würden alle Rekorde gebrochen. Bei einem Jahresumsatz von knapp 19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 würde SpaceX mit dem knapp 100-Fachen seines Jahresumsatzes gehandelt – eine extrem gewagte Wette auf die Zukunft.

Im Dax konnte die Aktie des Halbleiter-Herstellers Infineon ihren Wert im vorigen halben Jahr um 132 Prozent steigern, um rund 13 Prozent allein in der vorigen Woche.