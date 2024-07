Immer wieder gelangen Schadstoffe aus Verpackungen in Lebensmittel. So sollte man Tiefgekühltes nicht in der Pappverpackung auftauen. Überhaupt passieren die schlimmsten Fehler im Umgang mit Nahrung zu Hause. Worauf man auch schon beim Einkauf achten kann.

Vom Mittagessen ist Tomatensoße übrig. Noch heiß wird sie in einen leeren Eisbehälter gefüllt und später eingefroren. „Bitte nicht!“, sagt Sabine Holzäpfel,