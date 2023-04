Die Stiftung des früheren BASF-Chefs und -Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Strube und seiner Tochter Karin Strube fördert eine ungewöhnliche Bandbreite an Projekten. Sie reichen von einem Gesundheitsratgeber bis zum Tanz, von der Sterbebegleitung bis zur Geldpolitik. Warum das so ist, wird aus der Lebenserfahrung der beiden Strubes verständlich, von der die Stifter freimütig erzählen.

Karin und Jürgen Strube schenken dem Gast Tee ein und reichen Kuchen und Kekse in einer alten Heidelberger Stadtvilla. Sie sprechen über ihre Stiftung und sehr offen über ihr Leben, auch über schwierige Zeiten. Nur so ist zu verstehen, wieso die Förderprojekte der Strube Stiftung so vielfältig ausfallen. Die Klammer um den breitgefächerten Themenkatalog sei das Leben der Stifter, sagen die beiden, ihre Lebenserfahrungen und Prägungen. Die Stiftung mit einem Vermögen von 5 Millionen Euro haben die beiden 2017 gegründet im Andenken an Brigitte Strube, Jürgen Strubes erste Frau und Karins Mutter, die im selben Jahr verstorben war.

Die Themen der Strube Stiftung sind weit gefächert. Der frühere BASF-Chef und seine Tochter fördern damit beispielsweise ein Ratgeberportal für Leukämie-Betroffene ebenso wie Forschungsprojekte zur Glaubwürdigkeit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie unterstützen Projekte, die Schülern die Vielfalt und die Möglichkeiten Europas nahebringen, oder sie fördern Gesprächs- und Debattenkultur als Kern der Demokratie. Die Vorhaben reichen von der Unterstützung eines Hospiz bis hin zur Förderung junger Choreografen aus Israel oder der Türkei.

BASF entscheidend geprägt

Jürgen Strube hat 40 Jahre für die BASF gearbeitet, 13 Jahre davon als Vorstandschef und sechs Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender. Bis heute ist er Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates. Das kommt nicht von ungefähr. Er hat den Konzern entscheidend geprägt, das Unternehmen globalisiert, die Pharmasparte verkauft, die Partnerschaft mit dem russischen Öl- und Gaskonzern Gazprom eingefädelt und den ersten großen chinesischen Verbundstandort in Nanjing aufgebaut. Als BASF-Chef galt er als ein eher leiser Lenker, ein Zuhörer, immer höchst konzentriert, distinguiert, konsequent, beherrscht, in druckreifen Sätzen formulierend.

Druckreif formuliert er noch immer, ein konzentrierter, wacher Zuhörer ist er geblieben. Aber über die BASF möchte Jürgen Strube nicht sprechen. Sehr wohl aber darüber, wie ihn die internationalen Stationen seiner Laufbahn geprägt haben. Er spricht immer wieder über Brasilien und auch mal einen Satz portugiesisch. In Brasilien war er elf Jahre lang für die BASF tätig. Seine Tochter Karin kam in dem südamerikanischen Land im Alter von acht Jahren an – eine für sie sehr prägende und extrem spannende Zeit, wie sie sagt. Jürgen Strube arbeitete auch in Antwerpen und war mehrere Jahre – bereits Vorstandsmitglied der BASF – in den USA tätig. Schon als junger Rechtsreferendar in München habe er gewusst, dass er etwas machen wolle, was ihm die Welt erschließe, sagt Strube, der in diesem Jahr 84 Jahre alt wird.

Die Physikerin Karin Strube führten berufliche Stationen im Bosch-Konzern gemeinsam mit ihrem Ehemann Jens Strube nach Japan, wo sie – nach Portugiesisch in Brasilien – auch dort die Landessprache lernte, und nach Italien.

Kein Wunder, dass die Themen der beiden Völkerverständigung, Toleranz und Offenheit sind. Ihre Erfahrungen im Ausland prägten aber auch eine ausgesprochene Zuneigung zur europäischen Lebensart mit ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit, sagen sie. Und zu Marktwirtschaft und Demokratie. Und zur Demokratie gehöre Transparenz, sagt Jürgen Strube. Deshalb treiben ihn als Stifter auch Themen um wie die Durchschaubarkeit der Staatsverschuldung in Europa, bei öffentlichen Unternehmen oder der Geldpolitik der EZB. Hier arbeitet er eng zusammen mit Forschern des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland, dessen Aufsichtsrat Strube lange angehörte.

Prägend für die beiden Stifter waren aber auch Schicksalsschläge wie die lebensbedrohliche Krebserkrankung von Karin Strube, bei der mit 28 Jahren eine sehr seltene Tumorart diagnostiziert wurde, sowie Krankheit und Tod von Brigitte Strube 2017. Ihn habe das schwer mitgenommen, sagte Jürgen Strube in einem früheren Gespräch einmal über den Tod seiner Frau.

Im Leben der Stifter sind die Gründe dafür zu finden, dass die Stiftung beispielsweise die Kommunikation in der Krebsberatung fördert, Studien zu seltenen Erkrankungen, Sterbebegleitung oder den Leukämie-Lotsen (www.leukämie-lotse.de). Dieses Internet-Portal bietet Erkrankten und Angehörigen eine Fülle an Informationen und Orientierung. Dazu gibt es auch eine Reihe von inzwischen rund 120 fundierten Informationsfilmen auf Youtube (www.youtube.com/@StrubeStiftung), die inzwischen 310.000 mal aufgerufen wurden und insgesamt 24.000 Stunden lang geschaut.

Mut und Zuversicht

Die beiden machen deutlich, dass sie keine Stifter wären, wenn sie nicht auch von Mut und Zuversicht getragen würden. Davon könne man gar nicht genug haben, sagt Strube. Nach dem Tod seiner ersten Frau geht es ihm inzwischen wieder sehr gut. Wie er in einem früheren Gespräch einmal verraten hat, habe er sich 2018 neu verliebt und Ende des gleichen Jahres noch einmal geheiratet.

Zukunft brauche Herkunft, sagt Jürgen Strube. Er habe lebhafte Kindheitserinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Nach weit über 70 Jahren Frieden in den Staaten der Europäischen Union blickt er heute mit Staunen auf die Vielfalt der Möglichkeiten. Ihn habe ein Leben lang Gestaltungsfreude bewegt, sagt Jürgen Strube, die Freude, etwas sinnvolles zu schaffen. „Wir wollen mitgestalten“, beschreibt er die gemeinsame Motivation. Die Wirkung der Stiftungsprojekte vergleicht er mit Tinte auf Löschpapier. Ihre Spuren breiten sich aus und verbinden sich mit anderen zerfließenden Tintenspuren zum Netzwerk einer ganz eigenen Zeichnung.