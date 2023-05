Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die BASF zeigt in den Niederlanden, was bei der Energieversorgung der Industrie in Deutschland möglich wäre – sofern die Politik mitspielt.

Die BASF macht gehörig Tempo bei ihrem Umbau der Energieproduktion hin zu klimaschonenden Verfahren. Schon 2023 wird ihr zweitgrößter Verbundstandort im belgischen Antwerpen mit Windstrom