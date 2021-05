Anleger fürchten weitere Verluste an der Börse. Unser Finanzexperte warnt vor überstürzten Verkäufen.

„Seit Beginn der Corona-Krise befinden sich meine Aktien im Sturzflug und ich sorge mich, dass die Kurse noch weiter fallen. Ist es nicht besser jetzt mit Verlust zu verkaufen, als am Ende alles zu verlieren?“

Angst ist unser stärkstes Gefühl, eines, das fast alle Menschen kennen. Vielleicht helfen Ihnen die folgenden Ratschläge, um mit Ihren Verlustängsten besser umgehen zu können. Wählen Sie als Ausgangspunkt für Ihre Verlustrechnung nicht den Depotwert im Januar, als der Dax einen historischen Höchststand verzeichnete. Wahrscheinlich verkraften Sie den aktuellen Kursrückgang besser, wenn Sie die Wertminderung Ihres Depots vom Einstandspreis her betrachten, also die Summe Ihres eingesetzten Geldes. Zudem machen Sie es sich selbst unnötig schwer, wenn Sie kurzfristige Kursverluste als endgültig verlorenes Geld betrachten. Ebenso wenig sollten Anleger vorübergehende Kurssteigerungen als bereits verbuchte Gewinne ansehen. Früher oder später werden sich die nun eingetretenen Verluste wieder ausgleichen. Deshalb rate ich Ihnen, nicht zu verkaufen, sondern diese als zwar extreme, jedoch trotzdem normale Schwankungen zu verstehen. Es macht einfach keinen Sinn, auf die Bremse zu treten, nachdem es geblitzt hat. Natürlich kann es nochmals nach unten gehen – das weiß niemand. Aber bislang haben die Börsen noch ausnahmslos nach jedem Crash neue Höchststände gesehen, also die Werte vor dem Kurssturz übertroffen. Und wenn die Welt nicht untergeht, wird es auch dieses Mal wieder so sein.