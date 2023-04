Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Verkaufsverbot für Feuerwerk an Silvester spaltet: Während sich Umweltschützer freuen, sehen andere ein Kulturgut in Gefahr. Pyrotechnik- Unternehmen fürchten um ihre Existenz. Über eine kleine, aber lautstarke Branche.

Es ist die schwerste Krise in der rund 30-jährigen Firmengeschichte. Andreas Voigt, Chef des sächsischen Pyrotechnik-Herstellers Blackboxx Fireworks ist am Ende dieses Jahres nicht nach Feiern zumute. Der 51-Jährige hat seine zwölf Mitarbeiter mit Kurzarbeit durch ein schwieriges Jahr gebracht. Ein Kollege hat gekündigt, weil er nicht mehr an die Zukunft der Traditionsbranche glaubt. Trotz staatlicher Hilfen hat die Firma im vergangenen Jahr mit 600.000 Euro Minus abgeschlossen. 2021 erwartet Voigt einen ähnlichen finanziellen Schaden. Trotzdem will der Pyrotechnik-Experte weitermachen: „Wir erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen für Feuerwerk made in Germany. Wir verkaufen nur an Erwachsene, haben die maximal erlaubte Lautstärke von 120 Dezibel meist unterboten, Plastik durch recycelte Materialien ersetzt.“

Das Anfang Dezember von Bund und Ländern beschlossene Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk trifft zum zweiten Mal eine Branche, die das ganze Jahr über vor allem für einen einzigen Tag arbeitet. Wie schon 2020 verbietet der Staat an Silvester Feuerwerk auf „publikumsträchtigen Plätzen“ und rät auch im Privaten „dringend“ von der Knallerei ab. Mit den Regelungen sollen Krankenhäuser in der Corona-Pandemie entlastet werden. Aber dient der Beschluss tatsächlich dem Schutz vor Verletzungen und Infektionen oder ist das Ganze bloß Symbolpolitik?

Andreas