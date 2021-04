Das Kindenheimer Weingut Neiss zählt zu den Großen in der Region. Seine 40 Hektar in Eigenbewirtschaftung liegen in bevorzugten Lagen, die vom Bockenheimer Schlossberg bis zum Kindenheimer Vogelsang reichen. Sie eint der massive Kalkstein.

1997 übernahm Axel Neiss nach Winzer-Ausbildung und Önologie-Studium in Geisenheim das Weingut von seinen Eltern, die sich in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vom bis dahin noch angegliederten Ackerbau verabschiedeten, sich ausschließlich auf den Weinbau konzentrierten. Sie zählten zu den Pionieren. Die vergangenen zwei Jahrzehnte waren gekennzeichnet von grundlegenden Modernisierungen im Betrieb, wobei Axel Neiss sein Augenmerk keineswegs allein auf die neue, die Arbeitsbedingungen enorm verbessernde Produktionsstätte am Ortsrand lenkte.

In großem Stil hat er auch seine Weinberge auf klassische Rebsorten umgestellt. Heute machen die Burgundersorten rund 40 Prozent aus, wobei neben dem Grau- und Weißburgunder auch der Auxerrois an Bedeutung gewinnt. Nicht wegzudenken sind die rund acht Hektar Riesling, der dem Hause Neiss viel Respekt und Auszeichnungen einbrachte.

Zukunftshoffnung Cabernet Franc

Eine fast ebenso große Fläche wie für den Riesling ist für Spätburgunder und Frühburgunder reserviert. Bei den Rotweinen traut Neiss vor allem dem Cabernet Franc, seit Jahrhunderten in Bordeaux heimisch, ob seiner warmen Fruchtigkeit eine große Zukunft zu. Gerade in den kalkigen Böden hoch über Bockenheim. Reich dekoriert wurde bereits sein Sonnenberg, Jahrgang 2016. In der noch jungen Anlage erntet er selektiv von Hand gemeinsam mit seinem fünfköpfigen Team pro Hektar maximal 3000 bis 4000 Liter. Eine Flasche kostet knapp unter 30 Euro. Eine Rarität eben, intensiv in Duft und Geschmack, wobei mal die Himbeere, mal die schwarze Johannisbeere, mitunter auch Paprikaaromen hervorstechen.

Alle Weine vegan zertifiziert

Neiss-Weine werden schonend vinifiziert, lagern lange auf der Hefe, bekommen Zeit, ehe sie abgefüllt werden. Anfangs haben sie vielleicht ein wenig mehr Säure, gesteht Neiss, die aber den reifen Weinen noch zu einer ganz besonderen Attraktivität verhelfe. Das Weingut ist „Fair’n Green“ zertifiziert, was für die Nachhaltigkeit im ganzheitlichen Ansatz steht, zudem sind alle Weine vegan zertifiziert. Das bedeutet: ohne Weinbehandlungsmittel tierischen Ursprungs.

Von Zukauf hält Neiss nichts, ausschließlich aus eigenen Trauben werden eigene Weine. Jährlich füllt das Weingut rund 330.000 Flaschen bei einem Durchschnittsertrag von etwa 7000 Liter pro Hektar. Ein Drittel der Erntemenge, das sind vor allem die Lagenweine mit der Silberkapsel oder auch die Großen Gewächse, also die Spitzenweine mit der Goldkapsel, werden von Hand gelesen, der Rest mit der Maschine. Den Jahresumsatz des Weingutes beziffert der Chef des Hauses auf rund 2 Millionen Euro. Hinzu kommen spezielle Projekte mit Handelspartnern, die separat über das Weinhaus Neiss abgewickelt werden.

Fast jede zweite Flasche, die das Weingut füllt, geht in den Fach- beziehungsweise Großhandel in Deutschland. 30 Prozent gehen in den Export unter anderem in die USA, nach Kanada, Skandinavien und Osteuropa sowie bis nach China und Australien. Bei spanischen Weinhändlern steht der Riesling aus Kindenheim ganz oben auf der Bestellliste. Etwa 20 Prozent der Jahresmenge geht an Endverbraucher, 5 Prozent in die Gastronomie. „Unsere Vermarktungsstruktur hat uns die erste Corona-Welle gut überstehen lassen“, versichert Neiss.

In den kommenden Jahren will Neiss nichts unversucht lassen, die Unverwechselbarkeit seiner Weine weiter zu stärken. „That’s Neiss“ steht auf dem Etikett. Besser lassen sich die pfiffigen Cuvées auch nicht beschreiben.

Preisbeispiel: Riesling trocken, Bockenheimer Sonnenberg, Alte Reben, Lagenwein, Jahrgang 2018, 16.50 Euro.