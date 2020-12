Anziehende Geschäfte in China stützen Deutschlands Exporteure in der Corona-Krise. Die Erholung des Außenhandels setzte sich im Oktober fort, verlor aber an Tempo.

Die Ausfuhren legten im Vergleich zum September um 0,8 Prozent zu, teilte das Statistische Bundesamt mit. Mit einem Volumen von 112,0 Milliarden Euro lagen sie jedoch 6,5 Prozent unter dem Vorjahresmonat.

Nach der Erholung im Sommer befürchtet die Wirtschaft einen neuerlichen Rückschlag, weil in vielen Ländern die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zuletzt wieder verschärft wurden. Die Stimmung der Exporteure trübte sich im November einer Ifo-Umfrage zufolge bereits ein. Die Ausfuhren nach China stiegen im Oktober verglichen mit dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro. Im Handel mit den EU-Partnern sanken die Ausfuhren im Vergleich zu Oktober 2019 um 5,1 Prozent auf 59,7 Milliarden Euro. Die Exporte in die USA brachen um 10,5 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro ein.

Von Januar bis einschließlich Oktober blieben die deutschen Ausfuhren mit 992,1 Milliarden Euro um 11,2 Prozent unter dem Niveau der ersten zehn Monate des Vorjahres.