Deutscher Wälder befinden sich weiter in einem dramatisch Zustand. Damit sie dem Klimawandel standhalten, ist eine entschlossener Umbau nötig.

Deutschlands Wälder stehen seit Jahren massiv unter Druck. Der neue Waldzustandsbericht zeigt erneut, wie dramatisch die Lage ist: Nur noch jeder fünfte Baum gilt hierzulande als gesund. Man muss kein Forstexperte sein, um zu erkennen, wie alarmierend diese Entwicklung ist.

Dabei sind wir Menschen auf gesunde Wälder existenziell angewiesen. Sie filtern Schadstoffe aus der Luft, speichern große Mengen des klimaschädlichen CO 2 und produzieren den Sauerstoff, den wir jeden Tag zum Atmen brauchen.

Umbau der Wälder muss vorankommen

Vor allem die Folgen des Klimawandels mit häufigeren Hitzeperioden und anhaltender Trockenheit setzen den Wäldern schwer zu. Deutschland braucht daher unbedingt widerstandsfähigere Mischwälder und solche Baumarten, die Trockenheit, Schädlinge und Wetterextreme besser überstehen. Dazu gehört auch der gezielte Einsatz geeigneter Arten aus anderen Regionen der Welt – eine Maßnahme, die auch der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik empfiehlt.

Die Umgestaltung der Wälder braucht Zeit, aber vor allem verlässliche politische Rahmenbedingungen. Nötig sind dafür klare gesetzliche Regelungen, die Planungssicherheit schaffen und die Einführung tauglicher Baumarten erleichtern. Der Zustand unserer Wälder sollte kein Randthema für Naturliebhaber sein, sondern auch in der Gesellschaft und Politik eine zentrale Zukunftsfrage.