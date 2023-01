Die deutschen Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen sind laut einer ersten Auswertung 2022 erneut verfehlt worden. Experten fordern, der Ausbau erneuerbarer Energien müsse sehr viel schneller gehen. Spitzenverbände der Wirtschaft sehen erheblichen Reformbedarf für Deutschland.

Die deutschen Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen sind laut einer Auswertung des Thinktanks Agora Energiewende 2022 erneut verfehlt worden. Den am Mittwoch veröffentlichten Berechnungen zufolge betrugen die Emissionen im vergangenen Jahr rund 761 Millionen Tonnen CO2 und lagen damit nur eine Million Tonnen niedriger als im Vorjahr. Das Emissionsziel von 756 Millionen Tonnen wurde demnach um fünf Millionen Tonnen überschritten.

Zwar sei der Energieverbrauch 2022 um 4,7 Prozent im Vergleich zu 2021 zurückgegangen und der Anteil der erneuerbaren Energien auf ein Rekordhoch gestiegen, hieß es weiter. Der wieder verstärkte Einsatz von Kohle und Öl habe die dadurch erreichten Emissionsminderungen jedoch zunichte gemacht.

Die Industrie verzeichnete trotz des verstärkten Einsatzes von Kohle und Öl als Ersatz für Erdgas einen leichten Emissionsrückgang um acht Millionen Tonnen, der laut Agora vor allem auf reduzierte Produktion zurückzuführen ist.

„Jahrelange Versäumnisse“

Erneut verfehlt wurden laut Agora Energiewende die Emissionsziele in den Bereichen Verkehr und Gebäude: „Der Gebäudebereich überzog mit 113 Millionen Tonnen CO2 das Sektorziel um 5 Millionen Tonnen“ – und das, obwohl die Energiekrise zu einem starken Verbrauchsrückgang führte. Die Agora-Experten kritisierten hier „jahrelange Versäumnisse bei der Wärmewende“. „Im Verkehr lag der CO2-Ausstoß mit 150 Millionen Tonnen CO2 deutlich über dem erlaubten Wert von 139 Millionen Tonnen CO2“, hieß es weiter. Es fehlten hier vor allem politische Maßnahmen zur Emissionsreduktion.

Deutschland müsse den Ausbau erneuerbarer Energien erheblich beschleunigen. Bei Solaranlagen müsste sich die Zubau-Geschwindigkeit laut Agora mehr als verdoppeln, bei Windkraftanlagen an Land müsste sie sich mehr als verdreifachen und bei Windparks auf See sogar mehr als verachtfachen. Die Studie „Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022“ wurde am Mittwoch in Berlin veröffentlicht. „Der Erneuerbare-Energien-Ausbau ist das Fundament für alles andere“, sagte der Deutschland-Direktor von Agora, Simon Müller. Das Tempo müsse steigen, um Treibhausgasemissionen zu senken, aber auch um den zunehmenden Bedarf nach Strom etwa für industrielle Prozesse zu decken. Durch eine stärkere Nutzung von Strom sollen klimaschädliche Energieträger zurückgedrängt werden.

Habeck: Sorgenkind ist der Verkehrsbereich

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Deutschland trotz des wohl erneut verfehlten Emissionsziels grundsätzlich auf dem richtigen Weg: „Trotz der Energiekrise durch Putins Angriffskrieg und der deshalb nötigen zusätzlichen Kohleverstromung sind die Gesamtemissionen 2022 gegenüber 2021 leicht gesunken.“ Deutliche Energieeinsparungen und der hohe Anteil der erneuerbaren Energien zeigten, „dass wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben“. „Unser Sorgenkind ist der Verkehrsbereich, in dem die CO2-Emissionen erneut gestiegen sind“, sagte Habeck. Alle dort bisher vorgesehenen Maßnahmen reichten nicht aus, um die Lücke zu schließen. Außerdem sei es „bisher nicht gelungen, eine Perspektive zu entwickeln“. Es bestehe daher „dringender Handlungsbedarf“.

Wirtschaftsverbände sehen generell einen großen Reformbedarf in Deutschland. „Wir müssen schneller werden, wir müssen besser werden“, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger: „Wir sind überreguliert, wir sind zu langsam. Wir sind Erkenntnisriesen, aber Handlungszwerge.“ Genehmigungen müssten beschleunigt werden, die Wirtschaft brauche eine Bürokratiebremse und keine neuen Belastungen. „Es geht zu viel darum, wie Geld verteilt wird. Und zu wenig darum, wovon wir eigentlich leben wollen. Die Antworten der Politik reichen nicht. Wir brauchen eine neue Agenda Deutschland 5.0“, sagte der Arbeitgeberpräsident.

Weil ab 2025 die Babyboomer in Rente gehen, wird es Dulger zufolge zu einem Wohlstandsverlust kommen. „Wir werden ohne Zuwanderung und ohne steigende Erwerbsquote im Wohlstandswettbewerb zurückfallen.“ Dadurch gingen auch Beiträge und Steuern verloren. „Und die Demografie ist nicht verhandelbar. Das wird so kommen, wenn wir nicht gegensteuern.“

Aus Sicht von Industriepräsident Siegfried Russwurm muss Deutschland „raus aus dem Krisenmodus und rein in den Gestaltungsmodus“.

Nach Meinung des Präsidenten des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, muss Deutschland „moderner, digitaler, flexibler und schneller werden – in der täglichen Arbeit, in der Infrastruktur oder auch bei der Umsetzung von Investitionsvorhaben.“ Bürokratieabbau müsse Priorität haben.