Der Export von Plastikmüll aus Deutschland ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen – in der EU ist die Bundesrepublik aber unverändert größter Exporteur von Kunststoffabfällen.

Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, wurden 2020 zusammen eine Million Tonnen Kunststoffabfälle in andere Länder ausgeführt. Das waren 8 Prozent weniger als im Jahr zuvor und ein Drittel (33 Prozent) weniger als vor zehn Jahren. An der Spitze der Zielländer steht Malaysia. Hierhin wurden 2020 laut den Statistikern 170.000 Tonnen der exportierten Plastikabfälle verschifft. An zweiter Stelle folgen mit 148.000 Tonnen die Niederlande, die mit dem Hafen in Rotterdam einen wichtigen Umschlagplatz für Seefracht besitzen. Aus den Niederlanden stammt wiederum der meiste Kunststoffmüll, der 2020 nach Deutschland importiert wurde – von den zusammen 481.000 Tonnen kamen 19 Prozent aus den Niederlanden.

Verschärfte Regeln

Seit dem 1. Januar 2021 gelten verschärfte Regeln für den Export von Kunststoffabfällen aus der Europäischen Union. Unsortierte oder verschmutzte Plastikgemische, die sich nicht einfach recyceln lassen, dürfen demnach nicht mehr international gehandelt werden. Bei diesen Abfällen sei das Risiko besonders groß, dass Teile davon in Importländern illegal in die Umwelt gelangen. Es dürfen nur noch saubere, gut sortierte Kunststoffabfälle, die sich leicht recyceln lassen, unter strenger Kontrolle gehandelt werden.