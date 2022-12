Das Geschäft mit biologisch erzeugten Lebensmitteln hat dem Bauernverband zufolge in diesem Jahr nach vorläufigen Zahlen einen ungewohnten Dämpfer erhalten.

Gemüse, Milch, seltener auch Fleisch: Beim Einkauf gehört der Griff zu Bioware inzwischen für viele Menschen in Deutschland dazu – beim einen regelmäßig, bei der anderen zumindest ab und zu oder bei bestimmten Produkten. Doch nun steht in einem Marktbericht des Deutschen Bauernverbands zum Jahreswechsel dieser Satz: „Der deutsche Öko-Markt schrumpfte 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte.“

Bis Ende Oktober sei der Öko-Umsatz um 4,1 Prozent gesunken, heißt es weiter. Dennoch werde der Umsatz mit ökologisch erzeugten Produkten 2022 mit voraussichtlich 15 Milliarden Euro immer noch 2,7 Milliarden Euro über dem Niveau von 2019 liegen. Damit habe der Bio-Markt das hohe Umsatzwachstum aus der Anfangszeit der Corona-Pandemie in der jetzigen Krise halten können. Insgesamt seien die Aussichten für den Ökolandbau auch für 2023 als verhalten zu beurteilen, heißt es im Bericht. Bei einem Wiederanspringen der Konjunktur oder wieder besseren Verbrauchereinkommen dürfe aber mit einem Nachfragewachstum gerechnet werden.

Dramatisch gesunken

Auch bei Bio-Produkten seien die Discounter Gewinner eines „Trends zum Billig-Einkauf“ geworden, heißt es in dem Bericht. In anderen Supermärkten sei der Öko-Umsatz nach Marktforschungsdaten in etwa gleich geblieben. Beim Naturkostfachhandel und im Direktverkauf hingegen seien die Zahlen dramatisch gesunken.

Dazu erläutern Experten: „Viele Öko-Produkte sind im Discounter nur geringfügig preiswerter oder gleich teuer, aber das Preisimage lenkt den Konsum offenbar mehr als echte Preiskenntnis.“

Die Folge dieser Entwicklung: Immer mehr Bio-Fachhändler müssen den Gang zum Insolvenzgericht antreten. Selbst bekannte Bio-Händler wie Superbiomarkt oder Reformhaus Bacher mussten wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung Rettung in Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung suchen. Und die Bio-Kette Basic kündigte erst vor wenigen Tagen an, sich in einem Schutzschirmverfahren sanieren zu wollen.

In existenzieller Krise

„Bio-Fachgeschäfte und Hofläden stecken zum Teil in einer existenziellen Krise“, sagte der Handelsexperte Stephan Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn. Denn auch umweltbewusste Verbraucherinnen und Verbraucher hätten ihr Einkaufsverhalten wegen der hohen Inflation deutlich verändert. „Die Leute wollen weiterhin nachhaltig einkaufen und konsumieren, aber billiger – wegen der gesunkenen Kaufkraft“, betonte Rüschen.

Nach Zahlen des Marktforschers GfK aus dem Herbst brachen die Umsätze der Biosupermärkte binnen Jahresfrist um 10,8 Prozent ein. Die Naturkostläden und Reformhäuser verzeichneten sogar ein Minus von 37,5 Prozent. Doch bereits in den vergangenen zehn Jahren hat von dem Bio-Boom weniger der Bio-Fachhandel als der klassische Lebensmittelhandel profitiert. Supermärkte und Discounter bauten in dieser Zeit laut DHBW ihren Anteil am Bio-Geschäft Schritt für Schritt von 54 auf 62 Prozent aus, der Anteil der Bio-Fachhändler schrumpfte von 46 auf 37 Prozent. Doch taten diese Einbußen den Bio-Supermärkten und Naturkostläden zunächst nicht sonderlich weh, weil auch sie ihren Umsatz dank des Wachstums des Gesamtmarktes fast verdoppeln konnten.

Zu Lasten der Fachhändler

Der Ukraine-Krieg und seine Folgen – die Energiepreisexplosion und der Anstieg der Lebensmittelpreise – haben nun den Zahlen zufolge das Einkaufsverhalten noch einmal drastisch zu Lasten der Fachhändler verändert.

Rasche Besserung ist für den Bio-Fachhandel erst einmal nicht in Sicht. Doch selbst wenn die Energiepreise und damit die Inflation deutlich sinken und die Kaufkraft wieder steigt, prognostiziert Branchenkenner Rüscher, dürften viele Bio-Fachgeschäfte weiter zu kämpfen haben. „Die klaren Gewinner der Krise sind die Edekas und Rewes sowie die Discounter“, ist er überzeugt. Sie hätten mit ihrem ausgeweiteten Bio-Angebot den Gang in die Bioläden für viele Kunden mittlerweile überflüssig gemacht.