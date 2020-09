Die Deutsche Bank will jede fünfte Filiale in Deutschland schließen. Damit werden rund 100 Niederlassungen wegfallen.

Ende vergangenen Jahres zählte das größte deutsche Geldhaus 511 eigene Filialen, derzeit sind es nach Angaben der Bank etwas mehr als 500. „Wir planen, das Filialnetz im Laufe des kommenden Jahres möglichst rasch auf die Zielgröße von 400 zurückzubauen“, sagte ein Sprecher des Geldinstituts am Dienstag in Frankfurt. Zusätzlich stehen den Kunden für einfache Bankgeschäfte wie Überweisungen die 800 Filialen der zum Konzern gehörenden Postbank zur Verfügung.

Filialen schließen will die Deutsche Bank den Angaben zufolge vor allem in städtischen Regionen, wo das Institut mit mehreren Standorten vertreten ist. Der Sprecher sagte: „Wir werden uns nicht aus der Fläche zurückziehen.“ Ob Filialen in der Pfalz von der Schließung betroffen sind, wollte die Deutsche Bank gestern nicht sagen. Das Geldinstitut können derzeit noch keine Einzelheiten bekannt geben, sagte ein Sprecher. Die Filialzusammenführungen seien für kommendes Jahr geplant. Die Bank befinde sich dazu momentan in Planung und in Gremiengesprächen.

In der Pfalz führt die Deutsche Bank neun Filialen auf: in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Landau, Neustadt, Bad Dürkheim, Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen. In den kurpfälzischen Städten Mannheim und Heidelberg finden sich jeweils drei beziehungsweise zwei Niederlassungen .

Die gesamte Branche versucht seit Jahren den Spagat zwischen teurem Filialnetz und digitalen Angeboten. Immer mehr Bankkunden wickeln Bankgeschäfte online am heimischen Rechner ab, Beratung findet vielfach telefonisch oder per Videoschalte statt. Die Corona-Krise hat der Digitalisierung einen weiteren Schub verliehen. Darum haben auch andere Institute beschlossen, Filialen, die während der Pandemie vorübergehend geschlossen waren, nicht wieder zu öffnen.