Nach einem Jahr auf Rekordniveau hat auch 2026 vielversprechend begonnen für die Deutsche Bank. Konzernchef Sewing sieht das Geldhaus auf Kurs, «der europäische Champion im Bankgeschäft zu werden».

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank ist überraschend mit einem Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet. «Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, weil das geopolitische Umfeld seit Jahresbeginn noch instabiler geworden ist – insbesondere durch den Krieg im Nahen Osten», bilanzierte Konzernchef Christian Sewing in Frankfurt.

Auf die Aktionäre des Dax-Konzerns entfielen im ersten Quartal unter dem Strich 1,9 Milliarden Euro und damit knapp acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Höher war der Wert nur im ersten Quartal 2007 mit gut 2,1 Milliarden Euro. Traditionell sind die ersten drei Monate eines Jahres gewinnträchtig für Banken. Analysten hatten für Deutschlands größtes Geldhaus für Januar bis März 2026 jedoch mit etwas schlechteren Zahlen gerechnet als ein Jahr zuvor.

Sewing will Rendite nach oben treiben

Die Entwicklung im ersten Vierteljahr sei «ein sehr guter Start in die nächste Phase unserer Strategie», sagte Sewing. Der Manager hat sich zum Ziel gesetzt, die Rendite weiter nach oben zu treiben. Nach gut 10 Prozent im vergangenen Jahr soll sie bis 2028 auf mehr als 13 Prozent steigen. Im ersten Quartal lag die Eigenkapitalrendite bei 12,7 Prozent. Die Eigenkapitalrendite gibt an, wie effizient Banken das Kapital zur Erzielung von Gewinnen einsetzen.

Nachdem die Deutsche Bank 2025 mit gut 9,7 Milliarden Euro den höchsten Vorsteuergewinn ihrer Geschichte erzielt hat, will Vorstandschef Christian Sewing die Rendite des Geldhauses weiter nach oben treiben. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa

Bank bekommt Folgen des Iran-Krieges zu spüren

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres trugen alle Geschäftsbereiche zu dem guten Ergebnis bei, obwohl sich in der Investmentbank und im Geschäft mit Unternehmenskunden die Dollarschwäche infolge des Krieges im Nahen Osten negativ niederschlug.

Dennoch steuerte die Investmentbank, die zum Beispiel mit Finanzierung und Beratung von Unternehmen sowie Begleitung bei Börsengängen und Wertpapieremissionen Geld verdient, mit mehr als 1,4 Milliarden Euro wieder einmal den Löwenanteil zum Vorsteuergewinn des Konzerns bei.

Dieser stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf gut 3 Milliarden Euro. Mehr hatte die Deutsche Bank in einem Vierteljahr vor Steuern nur im ersten Quartal 2007 verdient mit damals rund 3,2 Milliarden Euro.

Der Krieg am Persischen Golf und seine wirtschaftlichen Folgen bereiten dem Geldhaus wenig Sorgen, was das Geschäft der Bank betrifft. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

Trotz der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges erwartet die Deutsche Bank im laufenden Jahr weniger Kreditausfälle. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft werde voraussichtlich etwas niedriger ausfallen als im Vorjahr, heißt es im Quartalsbericht: «Die Qualität des Kreditportfolios dürfte insgesamt solide bleiben.»

Deutsche Bank nach Sanierung im Aufwind

Vorstandschef Sewing hatte die Führung der Deutschen Bank nach etlichen Krisenjahren im April 2018 übernommen und dem Geldhaus eine harte Sanierung verordnet. Seitdem geht es für Deutschlands größtes Kreditinstitut trotz mehrerer Rückschläge wieder aufwärts.

Im Gesamtjahr 2025 erzielte die Bank mit gut 9,7 Milliarden Euro das höchste Vorsteuerergebnis ihrer Geschichte. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro.