Die Deutsche Bahn (DB) und die französische SNCF planen eine schnelle Direktverbindung zwischen Berlin und Paris. Die könnte über Mannheim geführt werden, und das Zugangebot für die Pfalz bereichern.

Außerdem soll der vor 15 Jahren gestartete Schnellverkehr mit ICE- und TGV-Zügen zwischen Frankfurt sowie Stuttgart und Paris ausgebaut werden, kündigten beide Bahnen am Dienstag in Straßburg an. Inwiefern diese Pläne die Verbindungen von Mannheim oder Kaiserslautern nach Paris bereichern, wollte die Deutsche Bahn gestern auf Anfrage nicht sagen. Die Fahrpläne und Details zum künftigen Angebot würden derzeit noch geplant, so eine Bahnsprecherin. Daher seien noch keine konkreten Angaben zu den Verbindungen oder Halten möglich, die Mannheim betreffen.

Gespräche gibt es auch zu weiteren Schnellverbindungen von Deutschland nach Südfrankreich. Die Bahnchefs beider Länder, DB-Vorstandsvorsitzender Richard Lutz sowie SNCF-Präsident Jean-Pierre Farandou, unterzeichneten eine Vereinbarung zur Ausweitung der Verbindungen. „Der Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Deutschland und Frankreich ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie attraktive Verbindungen die grenzüberschreitenden Verkehre auf der Schiene voranbringen“, sagte DB-Chef Lutz. „Unsere geplante neue Direktverbindung zwischen den Herzen unserer beiden Hauptstädte wird noch mehr Menschen für die Zugfahrt begeistern.“

DB und SNCF bieten derzeit täglich zwölf Direktverbindungen pro Richtung zwischen Frankreich und Deutschland an: Sechsmal geht es von Frankfurt nach Paris. Von Stuttgart aus sind es fünf Verbindungen, wovon ein Zug von/nach München fährt. Schnellste Verbindung ist Stuttgart–Paris: Für die 600 Kilometer beträgt die Reisezeit 3:10 Stunden. Seit zehn Jahren verbindet ein Zug täglich direkt Frankfurt und Marseille.

