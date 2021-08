Bei der Deutschen Bahn AG (DB) könnte schon bald wieder gestreikt werden: Die Lokführergewerkschaft GDL will am Freitag ihr weiteres Vorgehen im Tarifkonflikt mit der DB verkünden. Der Konzern betont seine Lösungs- und Verhandlungsbereitschaft.

Bei der Deutschen Bahn AG (DB) könnte schon bald wieder gestreikt werden: Die Lokführergewerkschaft GDL will am Freitag ihr weiteres Vorgehen im Tarifkonflikt mit der DB verkünden. Der Konzern selbst betont seine Lösungs- und Verhandlungsbereitschaft. Die DB mauere, stelle sich taub und lege kein verhandelbares Angebot vor, kritisierte die GDL am Donnerstag das Verhalten des Konzerns und kündigte an, am Freitag über ihr weiteres Vorgehen informieren zu wollen. Eine gütliche Einigung, hieß es weiter, scheine nicht in Sicht. Nach entsprechenden Äußerungen von GDL-Chef Claus Weselsky in den vergangenen Tagen ist damit zu rechnen, dass die Gewerkschaft ihre Mitglieder zu einem neuerlichen, womöglich mehrtägigen Streik aufrufen wird. In der vergangenen Woche hatte die GDL zwei Tage lang den Güter- und Personenverkehr der DB bestreikt und damit für erhebliche Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs gesorgt.

GDL scheitert vor Landesarbeitsgericht

Seitens der DB wurde ein möglicher erneuter Arbeitskampf als unnötig kritisiert; man sei willens und in der Lage, rasch Lösungen am Verhandlungstisch zu finden. Zugleich herrscht aufseiten des Konzerns die Auffassung, dass es der GDL in dem Tarifkonflikt nicht nur um höhere Löhne und die Laufzeit von Tarifverträgen geht. Vielmehr wolle die Gewerkschaft, indem sie die Lokführer zum Streik aufrufe, eine Ausweitung ihrer Zuständigkeiten in Bereiche der DB erzwingen, in denen sie keine oder kaum Mitglieder habe. So hätten sich an den Streiks in der vergangenen Woche nur 32 Beschäftigte aus DB-Werkstätten und 18 Mitarbeiter an Bahnhöfen beteiligt. Für dieses Vorgehen gibt es aus Sicht der DB „eigentlich keine Legitimation“. Gleichwohl sehen Konzernvertreter noch nicht den Zeitpunkt gekommen, um sich juristisch gegen mögliche weitere Streiks zur Wehr zu setzen. Vorrangig sei es, eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden.

Derweil ist die GDL vor Gericht auch in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert, die Anwendung ihrer Tarifverträge in DB-Betrieben gerichtlich durchzusetzen. Das Landesarbeitsgericht Berlin wies am Donnerstag einen Eilantrag der Gewerkschaft zurück. Hintergrund ist das sogenannte Tarifeinheitsgesetz, das seit Jahresbeginn in Betrieben der DB angewendet wird. Demnach gilt in Betrieben mit zwei oder mehreren Gewerkschaften nur der Tarifvertrag jener Organisation, die in dem Betrieb die meisten Mitglieder hat. Durch dieses Gesetz sieht die GDL als kleinere der beiden Bahn-Gewerkschaften ihre Existenz in Gefahr.

