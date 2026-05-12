Die Deutsche Bahn (DB) will mehr Urlauber in ihre umweltschonenden Fernzüge locken. Ab Mitte Juni sind Reisen zum Sonderpreis buchbar – inklusive Kindern und Rückreise.

Hohe Flugpreise, Kerosin-Engpässe und drohende Annullierungen – keine schönen Aussichten für Urlauber, die mit dem Flieger verreisen wollen. Warum nicht mal gemeinsam mit der Bahn in die Ferien fahren? Ab Mitte Juni sollen bei der DB gemeinsame Zugreisen für die ganze Familie zum einmaligen Pauschalpreis von 99,99 Euro buchbar sein. Das Angebot gilt laut DB für die ICE-Fahrten hin und zurück, in allen Bundesländern und im Preis sind die Platzreservierungen bereits enthalten. Weitere Details will die DB erst im Juni verraten.

„Der Familien-Sommerurlaub darf nicht ins Wasser fallen“, betont DB-Chefin Evelyn Palla. Wie sich die Benzin- und Flugpreise entwickeln, wisse derzeit niemand. Auch die Kosten von Autoreisen seien schwerer kalkulierbar. Man mache allen Familien, die in der aktuellen Krise verunsichert auf die näher rückenden Sommerferien schauen, daher ein besonderes Pauschalangebot. Deutschland brauche jetzt Stabilität und Sicherheit.

Ticket gilt für bis zu fünf Personen

Die „Urlaubs-Familienflatrate“ von 99,99 Euro soll für die Sommerferien und bis zu fünf Personen gelten. „Für die rund 800 Kilometer von Hamburg nach München fallen in einem Familienauto aktuell für eine Hin- und Rückfahrt deutlich über 200 Euro an – also mehr als doppelt so viel wie für die Urlaubsfamilienflatrate“, rechnet die DB vor.

Das Familienticket sei für Verbindungen bundesweit unabhängig von der Streckenlänge erhältlich, aber nicht für Strecken ins europäische Ausland, teilte die DB mit. Es werde automatisch in der Buchungsstrecke angezeigt, wenn man auf der Bahn-Website nach Reisen mit Kindern sucht. Die Familientickets haben Zugbindung, man wählt also konkrete Verbindungen und ist dann an die jeweiligen Abfahrtzeiten gebunden. Das DB-Familienticket gilt laut Bahn für bis zu fünf Personen, und zwar unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis. Konkret können bis zu zwei Erwachsene (ab 15 Jahren) und bis zu vier Kinder zwischen sechs und 14 Jahren mitreisen. Es könnten weitere Kinder kostenlos mitgenommen werden, wenn sie jünger als sechs Jahre sind, weil diese grundsätzlich im Fernverkehr kostenlos reisen. Dann muss man gegebenenfalls weitere Plätze kostenpflichtig reservieren, denn das Familienticket beinhaltet maximal fünf Reservierungen.

Längere Zugfahrten gelten vielen Reisenden als zu teuer und anstrengend. Die neue DB-Spitze will diese Vorurteile abbauen. DB-Chefin Palla will auch in diesem Jahr auf die üblichen Preiserhöhungen im Fernverkehr verzichten. Zudem werden internationalen Direktverbindungen gen Italien, Frankreich und Skandinavien ausgebaut, zumeist in Kooperation mit den Staatsbahnen in anderen Ländern. Mit dem ICE L hat der DB-Konzern zudem einen neuen komfortablen Reisezug angeschafft, der bereits attraktive Ferienziele ansteuert und ab Sommer 2028 täglich auch von Berlin und Hamburg direkt über Kopenhagen, Malmö und Göteborg erstmals bis nach Oslo fahren soll. Damit wird die DB in Kooperation mit der norwegischen Vy und der dänischen DSB eine der längsten Bahnverbindungen durch Europa schaffen. Zwei tägliche Zugpaare (Hin- und Rückfahrt) sind geplant, die Fahrt von Berlin nach Oslo soll 14 bis 15 Stunden dauern. Die Verbindung zählt zu den zehn von der EU-Kommission unterstützten Pilotprojekten für grenzüberschreitende Bahnfahrten.

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