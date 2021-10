Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG haben eine Einigung in den erneuten Tarifverhandlungen erzielt und damit die laufende Tarifrunde endgültig abgeschlossen.

Bis mindestens Februar 2023 seien Bahnstreiks ausgeschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Nach Angaben der EVG ist der Betriebsfrieden wieder hergestellt und eine Spaltung der Belegschaft verhindert worden.

Gewerkschaft und Arbeitgeber einigten sich zusätzlich zum gültigen Tarifabschluss unter anderem auf Corona-Beihilfen: 2021 gibt es 600 Euro für die Beschäftigten, 2022 kommen noch einmal 500 Euro dazu. Die Regelungen kommen in den Bahnbetrieben zur Anwendung, in denen die EVG die Mehrheit der Mitarbeitenden organisiert. Eigentlich hatten sich EVG und Bahn im September 2020 auf einen Tarifvertrag geeinigt und unter anderem 1,5 Prozent mehr Lohn vereinbart – das gilt weiterhin. Mit der Lokführergewerkschaft GDL, die ihre Forderungen mit Streiks untermauerte, gelang der Bahn im September dieses Jahres eine Einigung. Daraufhin trat die EVG in Nachverhandlungen mit der Bahn ein.

Lesen Sie auch: Einigung im Tarifstreit von GDL und Bahn