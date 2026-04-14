Meinung RHEINPFALZ Plus Artikel Deutsche Bahn: Beschimpft und begehrt

Andrang an einem ICE in Mannheim: Die Verkehrsleistung der DB-Fernzüge ist 2025 auf einen Rekordwert gestiegen.
Andrang an einem ICE in Mannheim: Die Verkehrsleistung der DB-Fernzüge ist 2025 auf einen Rekordwert gestiegen.

Obwohl viel über die Deutsche Bahn geschimpft wird, sind ihre Züge zunehmend gefragt. Die gestiegenen Spritpreise fördern diesen Trend.

Wenn in den Medien von der Deutschen Bahn (DB) die Rede ist, geht es meist um das Thema Verspätungen. Weniger Aufmerksamkeit findet die Tatsache, dass trotz aller Probleme die Nachfrage wächst. Nicht so anschaulich wie die Anzahl der Reisenden, aber aussagekräftiger für die Verkehrsentwicklung ist die in Personenkilometern gemessene Verkehrsleistung, in die auch die zurückgelegte Entfernung eingeht. Ein simples Beispiel: Wenn ein ICE 500 Personen über eine Strecke von 200 Kilometern befördert, ergibt das eine Verkehrsleistung von 100.000 Personenkilometern. Im vergangenen Jahr ist die Verkehrsleistung in den Regionalzügen der DB um 2,2 Prozent auf rund 41,5 Milliarden Personenkilometer gestiegen, in den Fernzügen um 3,2 Prozent auf 45,5 Milliarden Personenkilometer. Nur minimal gewachsen ist 2025 der Bahncard-Bestand – und zwar um 0,3 Prozent auf 4,702 Millionen. Im DB-Geschäftsbericht tröstet man sich etwas damit, dass die Anzahl der Kündigungen deutlich niedriger war als im Vorjahr. 2024, ausgerechnet in einem Jahr, in dem Bahnreisende schon unter den Streiks der Lokführergewerkschaft GDL zu leiden hatten, verprellte die DB viele langjährige Kunden zusätzlich durch die Zwangsdigitalisierung der Bahncard, die oft als Schikane empfunden wurde.

Beim Tankrabatt sitzt das Geld locker, beim Nahverkehr wird geknausert

Dieses völlig unnötige Debakel hat allein das Management des DB-Fernverkehrs zu verantworten. Die Fairness gebietet allerdings klarzustellen, dass es dagegen unschuldig an diversen widrigen Rahmenbedingungen ist, unter denen das Unternehmen arbeiten muss. Dazu gehören der Zustand des jahrzehntelang aufgrund politischer Versäumnisse vernachlässigten DB-Netzes und vor allem die stark gestiegene Schienen-Maut (Trassenpreise).

Bei der Politik, insbesondere bei der Bundesregierung, liegt auch die Verantwortung dafür, dass das Deutschlandticket zweimal hintereinander zum Jahresanfang massiv teurer wurde. Beim Tankrabatt sitzt das Geld bei der Regierung nun plötzlich locker; wenn es um einen attraktiven Nahverkehr geht, wird dagegen geknausert.

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