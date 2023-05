Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Corona-Jahr 2020 ist auch an der deutschen Landesgesellschaft des Schweizer Technologiekonzerns ABB nicht spurlos vorübergegangen. Allerdings konnte die ABB AG mit Sitz Mannheim und zwei weiteren Standorten in der Region in zwei Geschäftsbereichen sogar zulegen.

Der Umsatz sank um 5 Prozent auf 2,67 Milliarden Euro, wie die Gesellschaft mit Sitz in Mannheim am Donnerstag weiter mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibung (Operational