Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Frankenthaler Maschinenbau- und Servicekonzern hat das Jahr 2023 trotz der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage mit einem deutlichen Plus abgeschlossen. 2024 will der Pumpen- und Armaturenhersteller an seinen Erfolg anknüpfen.

Die Nachfrage nach Kupfer infolge von E-Mobilität und dem zunehmenden Einsatz von Solar- und Windkraftanlagen hat erneut auch das Geschäft von KSB beflügelt: Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller