Die Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen Industrie haben in diesem Jahr 8575 Ausbildungsstellen angeboten – fast 1000 weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Ralf Sikorski, kritisierte die „enttäuschende Performance“ der Unternehmen, schließlich gehe es der Branche auch in der Corona-Krise „glänzend“. Die IG BCE will in der kommenden Chemie-Tarifrunde wieder eine Mindestzahl an Ausbildungsplätzen festschreiben.

Der Chemie-Arbeitgeberverband BAVC verwies darauf, dass 93 Prozent der Ausgebildeten übernommen worden seien. Als einen Grund für den Rückgang der Ausbildungszahlen nannte der BAVC neben Corona den „tiefgreifenden Strukturwandel“ der Branche. Zudem sei es immer schwieriger, angebotene Lehrstellen zu besetzen; 7,5 Prozent der angebotenen Plätze hätten nicht besetzt werden können.

