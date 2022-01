Ob Sektglas-Foto oder „Frohes Neues!“-Video: Deutschlands Internetnutzer haben zum Jahreswechsel deutlich mehr Daten verbraucht als zu Beginn der Vorjahre.

Beim Telekommunikationsanbieter Telefónica mit seiner Marke O2 fiel am 1. Januar zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens ein Mobilfunk-Volumen von 382.000 Gigabyte an. Das waren 35 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Auch in den Vorjahren hatte es bereits kräftige Zuwächse gegeben. Ein Grund ist, dass das Mobilfunk-Netz von O2 besser ist als früher und der Datentransfer daher vielerorts gut und schnell möglich ist. Zudem spielen datenintensivere Anwendungen eine Rolle.

Mehr Menschen feierten im privaten Kreis

Konkurrent Vodafone verzeichnete ebenfalls ein höheres Datenaufkommen. Im Zeitraum 20 Uhr abends bis 3 Uhr morgens war es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 8 Prozent im Mobilfunk und von 10 Prozent im Festnetz. In der ersten Stunde des Jahres lag das Plus im Mobilfunk nur bei 1 Prozent auf rund 200.000 Gigabyte. Bemerkenswert ist die Festnetz-Entwicklung: Verglichen mit Silvester 2019/20 ist die Datennutzung im heimischen Festnetz nun 60 Prozent stärker. Denn statt auf Silvesterpartys zu gehen, blieben die Menschen Pandemie-bedingt daheim oder besuchten Freunde und Familie.

Die Deutsche Telekom teilte mit, dass das in ihrem Handynetz genutzte Datenvolumen am 31. Dezember 2021 und am 1. Januar 2022 im Vergleich zu den gleichen Tagen der Vorjahre etwa ein Drittel höher war.