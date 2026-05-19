Der Pfalzwerke-Konzern hat im vergangenen Jahr einen deutlich geringeren Gewinn erzielt als 2024. Der Umsatz blieb mit rund 1,72 Milliarden Euro nahezu konstant.

Das Energieunternehmen, das seinen Hauptsitz in Ludwigshafen hat, hat 2025 mit einem operativen Ergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern, Ebit) von 19,9 Millionen Euro deutlich weniger Gewinn erwirtschaftet als im Vorjahr. 2024 belief sich das Ebit noch auf 51,3 Millionen Euro. Als Gründe für den Rückgang nennen die Pfalzwerke unter anderem einen geringeren Stromabsatz im Privatkundengeschäft bei gleichzeitig „hohen Investitionen“. Das Marktumfeld bezeichnet das Unternehmen als von einem „hohen Wettbewerb“ getrieben. Der Gasabsatz an Privatkunden des 45 Gesellschaften zählenden Pfalzwerke-Konzerns legte im Gegensatz zum Stromverkauf zu.

Pfalzwerke-Vorstand: „Konzentrieren uns auf die Region“

Der Photovoltaik-Ausbau etwa für Kommunen und mittelständische Unternehmen war auch 2025 ein strategischer Schwerpunkt des Konzerns. „Wir konzentrieren uns auf die Region, in der wir seit über 100 Jahren zu Hause sind“, sagte Pfalzwerke-Vorstandsmitglied Marc Mundschau. „Zukunftsfähige Infrastruktur durch leistungsfähige Stromnetze, ein flächendeckendes Ladenetz für E-Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen rund um den Ausbau einer fossilfreien Energieversorgung für Privat-, Geschäftskunden und Kommunen“ – das sei der Beitrag der Pfalzwerke, die Energiewende regional voranzutreiben.

Ende 2025 hatte der Pfalzwerke-Konzern 1599 Mitarbeiter – 76 mehr als Ende 2024 (1523). Mehrheitseigner der Pfalzwerke mit über der Hälfte der Anteile ist der Bezirksverband Pfalz. Die Westenergie AG besitzt rund ein Viertel der Anteile und die Stadt Ludwigshafen rund 10 Prozent.