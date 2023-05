Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erste Ford Puma war ein kleines Coupé, das von 1997 bis 2001 in Köln am gleichen Band wie der Fiesta gebaut wurde. Sein neuer Namensvetter hingegen stammt aus dem rumänischen Ford-Werk in Craiova, in den 1980er Jahren Heimat des Citroën Axel, der es nicht bis nach Deutschland schaffte.

Was ist das für ein Auto?

Nein, der Puma ist kein Kompakt-SUV, denn er ist keineswegs einer dieser weichgespülten Geländewagenabkömmlinge, die etwas einfallslos mit