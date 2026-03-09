Der Urlaub auf Rhein, Donau oder Mosel wird beliebter – auch dank neuer Kreuzfahrtschiffe mit noch mehr Komfort. Anbieter wollen jetzt mehr jüngere Gäste an Bord bringen.

Panorama-Pool, Sonnendeck, Sauna – auf der „Tui Aria“ soll Entspannung garantiert sein. Am 26. März wird der größte Reiseveranstalter Europas auf dem Main in Frankfurt sein neues Flusskreuzfahrtschiff taufen, das künftig auf Rhein und Mosel unterwegs ist. Auf dem renovierten und modernisierten Schiff mit 96 Kabinen können sich bis zu 190 Passagiere verwöhnen lassen. Kinder sind nicht an Bord, die Flotte von Tui River Cruises ist nur für Erwachsene buchbar.

„Die Resonanz der Kunden ist äußerst ermutigend, die Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot, was unsere Entscheidung untermauert, die Flotte um die ,Tui Aria’ zu erweitern“, sagt Mircea Tudose, Managing Director Expansion Business bei der Tui Group. „Flusskreuzfahrten sind ein Bereich, in dem wir langfristig ein erhebliches Potenzial sehen.“ Mit der Erweiterung der Flotte könne man „die hohen Standards aufrechterhalten, die unsere Gäste erwarten“. Eine weitere Expansion sei „sehr wahrscheinlich“.

Ende des Schattendaseins

Derzeit umfasst die Flotte von Tui River Cruises, die von Katy Berzins geleitet wird, fünf Schiffe mit einer Kapazität für rund 20.000 Gäste pro Jahr. Dazu gehören die „Tui Isla“, „Tui Skyla“ und „Tui Maya“ sowie die ägyptische Flotte: „Tui Al Horeya“ und „Tui Bahareya“. Insgesamt fährt der Reisekonzern 35 Routen in Europa und Afrika, darunter Donau, Rhein, Mosel, Main und der Nil. Die Kreuzfahrten dauern zwischen drei und 15 Nächten.

Lange führten die entschleunigenden Wohlfühl-Touren auf Flüssen ein Schattendasein und galten eher als etwas nur für Senioren. Auch Tui River Cruises will wie andere Anbieter neue Zielgruppen erreichen, zum Beispiel Paare und Freundesgruppen. Dazu schickt auch die Konkurrenz weitere Schiffe aufs Wasser. So hat Nicko Cruises mit Sitz in Stuttgart die Flotte modernisiert und mit der „Bellejour“ auf der Donau einen neuen Kreuzer für 178 Passagiere im Angebot.

Die tiefe Krise in der Corona-Zeit hat die Branche inzwischen überwunden. Der Markt für Flusskreuzfahrten brummt, nicht nur in Deutschland. Voriges Jahr unternahmen 863.000 Bundesbürger eine solche Reise, ein weiteres Wachstum von knapp 3 Prozent, wie neue Zahlen des Deutschen Reiseverbands zeigen. 2024 stiegen die Passagierzahlen sogar um mehr als ein Fünftel, weil viele Gäste nach der Pandemie ihre verschobenen Urlaubspläne nachholten.

Von Gourmet bis Disco

Im Schnitt sind die Reisenden rund eine Woche an Bord und durchaus ausgabefreudig. Voriges Jahr sind Flusskreuzfahrten deutlich teurer geworden. Die durchschnittlichen Preise stiegen um 138 Euro auf 1336 Euro pro Person, eine Doppelkabine kostete also fast 2700 Euro. Dafür bekommen die Gäste an Bord aber oft auch einiges geboten. Ob Nicko, Arosa, Phoenix, Viva, Amadeus, Croisi Europe, 1A Vista oder Plantours, bei den Veranstaltern sind für fast jede Vorliebe spezielle Flussreisen zu finden: Gourmet-Touren für Feinschmecker, Kultur-Städtereisen mit Opernbesuch oder Schlagerstars und Disco an Bord, die Auswahl ist groß. Dazu die Klassiker: Rhein in Flammen oder Tulpenblüte in Holland. Und wer Bewegung mag, kombiniert Wander- oder Radausflüge an Land.

Im Vergleich zu Hochseetouren und klimabelastenden Flugreisen sind Kreuzfahrten auf heimischen Flüssen auch recht nachhaltig, zumal mit Bahnanreise und auf neuen Schiffen mit effizienterem Antrieb und Umwelttechnik. „Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit auf unseren Schiffen zu verbessern“, betont Tui-Manager Tudose. Man reduziere zum Beispiel Einwegkunststoffen und stelle wiederverwendbare Wasserflaschen in den Kabinen bereit, setze auf lokale Produkte für Mahlzeiten und Getränke – und ausgediente Schiffsmöbel werden soweit möglich an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

