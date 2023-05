Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Altersgruppe der unter 30-Jährigen wächst das Interesse an Aktien. Während die Gesamtanzahl der Aktien-Anleger in Deutschland 2021 laut einer Studie des Deutschen Aktieninstituts (DAI)