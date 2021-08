Ob Pandemie, Naturkatastrophen oder Zinstief, alles konnte die Allianz bisher abschütteln. Aber nun droht großes Ungemach aus den USA.

Allianz-Chef Oliver Bäte ist ein eloquenter Redner. Aber an diesem Freitagmorgen liegt hörbar Aufgeregtheit in seiner Stimme. Der Vorstandsvorsitzende des Münchner Assekuranzriesen verspricht sich mehrmals, als er über das erste Halbjahr 2021 referiert. Das liegt nicht an den Zahlen. Die sind glänzend oder besser gesagt, sie sind es noch. Es liegt auch nicht an den gut 900 Millionen Euro, die der Versicherer für Flutschäden in Deutschland und anderen Teilen Europas berappen muss. Brenzlig wird es in den USA, wo die Allianz von Anlegern verklagt wird. Dort geht es um mehrere Milliarden Euro.

Erst spät interne Untersuchung eingeleitet

„Es ist nicht perfekt gelaufen im Fondsmanagement“, räumt er ein. Unwahr und ohne Grundlage seien US-Klagen gegen die Allianz-Tochter Allianz Global Investors (AGI) zu herben Verlusten in Anlagen während des Corona-Börsencrashs 2020. Spezielle Fonds hatte AGI an einen US-Pensionsfonds verkauft. Mehrere dieser Investmentfonds mussten geschlossen werden, andere haben drastisch Wert verloren. Auf gut 5 Milliarden Euro summiert sich das Desaster. Es sei so schlimm gekommen, weil AGI gegen eigene Anlageregeln verstoßen habe, argumentieren die Kläger. Dem haben die Münchner lange widersprochen und erst 17 Monate nach dem Crash eine interne Untersuchung eingeleitet.

Die Höhe von Rückstellungen könne er weder abschätzen noch sagen, wann sie kommen, so Bäte. Doch sie werden kommen und wohl in einer Höhe, die „erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse der Allianz Gruppe haben könnten“. Bei einer Verurteilung in den USA droht sowohl Schadenersatz in Milliardenhöhe als auch eine hohe Strafzahlung. Deshalb stellt die Allianz den Jahresüberschuss 2021 unter den Vorbehalt von Rückstellungen dafür.

Höherer operativer Gewinn

Das operative Geschäft dagegen läuft gewohnt glänzend. Zum Halbjahr stehen 6,7 Milliarden Euro operativer Gewinn vor Steuern und Zinsen zu Buche – fast zwei Drittel mehr als im ersten Halbjahr 2020 und deutlich mehr als die Hälfte der für 2021 angepeilten 12 Milliarden Euro Gewinn. Die dürften trotz Überflutungsschäden locker erreicht werden.