Im deutschen Bahn-Fernverkehr wurde vor exakt 50 Jahren erstmals ein Taktsystem eingeführt. Im Jubiläumsjahr hat die nächste Bundesregierung wichtige Weichen für den Aufbau eines Deutschland-Takts zu stellen.

Ein landesweiter Deutschland-Takt nach Schweizer Vorbild ist ein mittlerweile von breitem Konsens getragenes Leitbild für die deutsche Bahnpolitik. Mit etwas retrospektivem Wohlwollen kann man sagen, dass der Weg zum Deutschland-Takt vor genau 50 Jahren mit der Einführung des Intercity-Netzes begann. Zum ersten Mal fuhren damals in Deutschland Fernzüge nach einem systematischen Taktfahrplan. Dieses Prinzip wurde nach und nach immer weiter ausgedehnt. Wichtige Etappen waren der Intercity-Stundentakt 1979 und der Aufbau des Interregio-Netzes ab 1988. Der bisher größte Rückschlag war dann die partielle Demontage des Interregio-Systems durch das berüchtigte „Mora“-Programm der Deutschen Bahn (DB) unter Bahnchef Hartmut Mehdorn kurz nach der Jahrtausendwende.

Rheinland-Pfalz leistet Pionierarbeit

Die konstruktive Rolle beim Aufbau eines integralen Taktfahrplans übernahmen in den 1990er-Jahren die Bundesländer, wobei Rheinland-Pfalz mit dem ab 1994 eingeführten Rheinland-Pfalz-Takt Pionierarbeit leistete. Inzwischen gibt es in fast allen Bundesländern mehr oder weniger ausgefeilte Taktfahrpläne für den Regionalverkehr.

Auch der DB-Fernverkehr besteht bereits überwiegend aus Taktlinien, die schon heute an vielen Stellen gut mit dem Regionalverkehr verknüpft sind. Um den Status quo weiter zu einem Deutschland-Takt auf Schweizer Niveau zu entwickeln, sind vor allem zwei Faktoren nötig. Zum einen eine fahrplanbasierte Investitionsplanung. Dieser Schritt ist zumindest auf der konzeptionellen Ebene inzwischen erfolgt. Allerdings stammen die Projekte, die gegenwärtig im Bau sind, noch aus der Vor-Deutschland-Takt-Zeit und haben deshalb – wie zuletzt die Schnellstrecke von Ebensfeld nach Erfurt durch den Thüringer Wald – teilweise Fahrzeiteffekte, die für einen integralen Taktfahrplan eher ungünstig sind.

Eine Bestellerorganisation wird gebraucht

Zweite Voraussetzung ist, dass irgendeine Organisation sicherstellen muss, dass die Züge der im Deutschland-Takt vorgesehenen Linien auch tatsächlich fahren. Wenn das nicht der Fall ist, kann es passieren, dass in den Taktfahrplänen plötzlich Lücken klaffen – wie in der Pfalz nach der Streichung der meisten Interregio-Züge. Die sauberste Lösung wäre, dass der Bund als Aufgabenträger für den Fernverkehr tätig wird und die Zugleistungen so bestellt wie das die Länder im Regionalverkehr tun. Hier könnten bei Ausschreibungen dann auch Wettbewerber der DB zum Zuge kommen. Wenn das Fernverkehrsangebot auch abseits der großen Rennstrecken erweitert werden soll, sind dafür aber zusätzliche Mittel erforderlich. Dies bedarf einer politischen Entscheidung durch die nächste Bundesregierung.

Aktuelles DB-Management sehr aufgeschlossen

Die zweitbeste Lösung, die in einer Übergangsphase wohl sogar am schnellsten Fortschritte bringen würde, könnte so aussehen, dass zusätzliche Linien erst einmal in DB-Regie entstehen. Das aktuelle Management der DB-Personenverkehrssparte steht dem Deutschland-Takt-Gedanken sehr viel näher als die Ex-Lufthansa-Manager der Mehdorn-Zeit. Kaum in den Deutschland-Takt zu integrieren sind dagegen Flixtrain-Züge mit einem völlig separaten Preissystem. Sie sind schon heute oft ein Fremdkörper, der die Takttrassen des Regionalverkehrs stört. Wichtige Voraussetzung für ein Funktionieren des Deutschland-Takts ist ohnehin, dass die zum Taktsystem gehörenden Züge Vorrang bei der Fahrplantrassenvergabe bekommen.

Lichtblick Deutschland-Takt