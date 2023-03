Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kurz vor ihrer Ministerkonferenz streitet die Welthandelsorganisation noch immer über Patente auf Covid-19-Impfstoffe. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattet das Treffen.

Eine Kahle Ecke in der Zentrale der Welthandelsorganisation in Genf: Die WTO-Generaldirektorin ist zu sehen, den Telefonhörer am Ohr. Sie scheint angespannt. Die Generaldirektorin, Ngozi Okonjo-Iweala,