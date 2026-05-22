Italien trauert um Carlo Petrini. Sein Einsatz für gesundes und „gerechtes“ Essen brachte ihm viele Preise und Freundschaften mit König Charles III. und Papst Franziskus.

Die Organisation Slow Food wurde, wie könnte es anders sein, in einem kleinen, gemütlichen Lokal gegründet, in der Osteria del Boccondivino in der Kleinstadt Bra im Piemont, in der Carlo Petrini 1949 geboren wurde. Am 26. Juli 1986 traf er sich dort mit Freunden, die sich wie er darüber ärgerten, dass US-Fast-Food-Ketten wie McDonald’s und Burger King auch das Belpaese mit ihren Schnellimbissen zu überziehen begannen.

Die Gruppe wollte beraten, was man gegen diese importierte Ess-Unkultur unternehmen könnte. Und so entstand bei einer Bistecca und reichlich piemontesischem Rotwein die Bewegung Arcigola, die drei Jahre später in Slow Food umgetauft wurde.

Slow Food: „gut, sauber, gerecht“

Der Name und auch das Logo der Bewegung – eine Weinbergschnecke mit ausgestreckten Fühlern – war Programm: Beim Essen muss man sich Zeit nehmen. Auch bei der Zubereitung, und eigentlich auch bei allem anderen im Leben. Der kategorische Imperativ der Gruppe lautete: „Gut, sauber, gerecht“, was in der Praxis bedeutete: Die beim Essen verwendeten Produkte sollten aus der Region und möglichst aus Kleinbetrieben stammen, saisonal und bezüglich Produktionsmethoden, Tierhaltung und Arbeitsbedingungen nachhaltig sein, also nicht auf rücksichtsloser Ausbeutung beruhen. Damit war Slow Food von Anfang an nicht nur eine Kampfansage an die Fast-Food-Ketten, sondern auch ein Gegenentwurf zur industriellen Landwirtschaft und zu den Großverteilern.

Carlo Petrini – oder „Carlin“, wie ihn die meisten nannten – propagierte ein „Recht auf Genuss“ und auf gesunde und faire Lebensmittel für alle. Mit diesem Anliegen, das immer auch ein politisches war, wurde die Bewegung zuerst in Italien, aber bald auch in mehr als hundert anderen Ländern schnell populär und wuchs rasant.

Slow Food Deutschland hat über 13.000 Mitglieder

Bereits 1989 unterzeichneten in Paris Delegationen 20 verschiedener Länder ein Manifest, in dem sich die Teilnehmer auf die von Petrini formulierten Prinzipien eines nachhaltigen, rücksichtsvollen und fairen Ernährungssystems verpflichten. Als erster nationaler Verein gründete sich 1992 Slow Food Deutschland mit heute mehr als 13.000 Mitgliedern. In dem Slow-Food-Gastroführer „Osterie d’Italia“ zu erscheinen, ist in Italien bis heute eine der höchsten Auszeichnungen, die eine Osteria oder eine Trattoria erhalten kann.

Auszeichnungen zuhauf

Mit Auszeichnungen geradezu überhäuft wurde der einstige Studienabbrecher und spätere Journalist und Buchautor Petrini auch selbst. So hatte ihm der damalige Staatspräsident Carlo Azeglio Ciampi den Titel „Grossoffizier des Verdienstordens der italienischen Republik“ verliehen. Im gleichen Jahr wurde er vom US-Magazin „Time“ zum „Europäischen Helden“ ernannt, während ihn die britische Tageszeitung „The Guardian“ 2008 als einzigen Italiener auf eine Liste von 50 Menschen setzte, die die Welt retten könnten. Mehrfach trat Petrini auch bei großen internationalen Treffen der Vereinten Nationen und bei Klimagipfeln auf.

Aufgrund seines Engagements wurden schon vor vielen Jahren zwei prominente Gleichgesinnte auf Petrini aufmerksam: Der im letzten Jahr verstorbene Papst Franziskus und König Charles III. von England. Mit Franziskus, dessen Großeltern aus dem Piemont nach Argentinien ausgewandert waren, konnte sich der Slow-Food-Gründer im piemontesischen Dialekt unterhalten, wobei sich die Gespräche offenbar nicht selten um ihre Großmütter drehten, die in der Küche wohl ähnliche Kochtricks und Rezepte kannten. Petrini, der sich selber als nicht gläubig bezeichnete, wurde die ungewöhnliche Ehre zuteil, für eine Sonderausgabe von Franziskus’ Öko-Enzyklika „Laudatio si“ das Vorwort zu schreiben. Auch mit König Charles verband Petrini eine langjährige Freundschaft.

Weltweites Netzwerk Terra Madre gegründet

Neben Slow Food gründete Petrini das weltweite Netzwerk Terra Madre (Mutter Erde), ein Zusammenschluss Tausender Kleinbauern, Fischern, Köchen und Forschenden aus 130 Ländern, sowie die erste multidisziplinäre Hochschule für Önogastronomie Italiens in seiner Heimatstadt Bra. Skeptikern entgegnete Petrini: „Wer Utopie sät, wird Realität ernten.“ Nun ist „Carlin“ nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben.