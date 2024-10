Das steckt hinter dem Trend zu sündhaft teurer Schokolade aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

Günstig sind sie nicht, die Schokoladentafeln, die mit einer Mischung aus einer Pistaziencreme und Kadayif-Fäden – auch Engelshaar genannt – gefüllt sind. Knapp 15 Euro verlangen Online-Händler teilweise für die Trend-Schokolade, die ursprünglich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stammt. Dort vertreibt sie seit 2021 das Unternehmen Fix Dessert Chocolatier. Seit Wochen ist die Schokolade bei einigen Online-Händlern vergriffen, sodass es zu Wartezeiten beim Versand kommt. Aber warum ist das Interesse an dieser Schokolade so groß?

Ganz einfach. Die Lösung ist das Internet. Die Dubai-Schokolade wurde durch verschiedene TikToker zum Trend und ging viral. Videos mit Rezepten und Geschmackstests werden millionenfach geklickt. Unbemerkt blieben diese Videos auch dem Einzelhandel nicht. Chocolatiers aus Deutschland erkannten die Chance und produzieren seither selbst die beliebte Schokolade. Natürlich mit eigener Rezeptur.

Schokolade selbst machen

Natürlich versuchen sich nicht nur Profis an der Schokolade. Im Internet kursieren zig Anleitungen darüber, wie die Trend-Schokolade herzustellen ist. Die Zutatenliste ist relativ kurz. Neben Vollmilchschokolade braucht man Pistazien-Creme, Sesammus (Tahini) und Kadayif-Fäden aus Teig, die man auch im türkischen Gebäck Baklava findet, wie Food-Bloggerin Kiki Aweimer aus Bochum erklärt.

Edelvollmilchschokolade werde geschmolzen und in Form gebracht. Das Engelshaar, wie Kadayif-Fäden auch genannt werden, wird laut den Anleitungen klein geschnitten und in einer Pfanne in Butter geröstet. Danach kommen Pistazien-Creme und Tahini dazu. Die Schokolade wird nur noch damit gefüllt und wandert in den Kühlschrank.