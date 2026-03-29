US-Präsident Donald Trump treibt die Kurse an den Märkten kurzfristig immer wieder hoch und runter. Da können auch Börsenfachleute kaum folgen.

Das Auf und Ab an den Aktienmärkten korreliert eng mit dem Kriegsgeschehen am Persischen Golf – besser gesagt, mit dem, was Donald Trump dazu absondert. Lässt er Angriffe auf Kraftwerke und Energieinfrastruktur im Iran fliegen oder nicht? Jedes neue Wendung bewegt sofort die Kurse. Vormals die Zölle, nun der Krieg: Nie zuvor dominierte ein Mensch die Börsen derart – und Trump setzt diese Macht mit Kalkül ein, etwa um Märkte zu beruhigen. Weil es jedoch völlig unberechenbar ist, was der US-Präsident denkt und tut, geraten auch die Börsenfachleute ins Schwimmen. Niemand kann abschätzen, wie lange die Straße von Hormus noch gesperrt ist, wie weit die Energiepreiskrise ausufert und welche Kreise die Folgeschäden ziehen.

Mit Volatilität rechnen

In Deutschland zeigt sich immer deutlicher, dass es mit dem Mini-Aufschwung vermutlich nichts wird. Wachstum runter – Inflation rauf: Diese Rückschläge sind noch nicht gänzlich in den Kursen eingepreist. Anleger brauchen somit weiterhin Stehvermögen. Wie weiter? Auf Nummer sicher gehen die Analysten, die – wie die DZ-Bank – mit einer volatilen Seitwärtsbewegung rechnen, weitere mögliche Kursrückgänge inklusive. Angenommen wird eine Stabilisierung der Aktienindizes auf den aktuellen, niedrigeren Niveaus bis zur Jahresmitte. Erst in der zweiten Jahreshälfte werde bei einer politischen Deeskalation eine nachhaltige Markterholung einsetzen. Sich genauer festzulegen, erscheint – siehe oben – reichlich kühn.